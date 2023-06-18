ÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¡¡ÉÔÎÑÌäÂê¤Î¹ËöÎÃ»Ò¤Ë¤¢¤é¤¿¤á¤Æ»×¤¤¡Ö»Ò¶¡¤Ë¤À¤±¤Ï¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤¿¥Õ¥©¥í¡¼¤ò¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥ÈÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¡Ê67¡Ë¤¬18Æü¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡ÖÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¡¡¥ª¡¼¥ë¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤ª´ê¤¤¡ª¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¡Á¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿Æü¾ïÆü¡ª¡Ø¶ÄÅ·¡ªÆü¾ï¥í¡¼¥É¥·¥ç¡¼¡Ù¡×¡Ê¸å6¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¡¢¿Íµ¤¥·¥§¥Õ¤ÎÄ»±©¼þºî»á¡Ê45¡Ë¤È¤ÎÉÔÎÑ¸òºÝ¤òÇ§¤á¤Æ¼Õºá¤·¡¢Ìµ´ü¸Â³èÆ°¼«½ÍÃæ¤Î½÷Í¥¡¦¹ËöÎÃ»Ò¡Ê42¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¢¤é¤¿¤á¤Æ»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¹Ëö¤È¤Ï1998Ç¯ÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥É¥é¥Þ¡ÖÀ¤³¦¤Ç°ìÈÖ¥Ñ¥Ñ¤¬¹¥¤¡×¤Ç¶¦±é¡£¤µ¤ó¤Þ¤¬ÊÛ¸î»Î¡¢¹Ëö¤Ï¤½¤ÎÌ¼Ìò¤À¤Ã¤¿¡£17ÆüÊüÁ÷¤ÎMBS¥é¥¸¥ª¡Ö¥ä¥ó¥°¥¿¥¦¥óÅÚÍËÆü¡×¤Ç¤â¹Ëö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¨¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¶¦±éÅö»þ¤Î¹Ëö¤Ï¡¢¤Þ¤À½½Âå¤Ç¹â¹»À¸¡£¤µ¤ó¤Þ¤Ï¡Ö¤¢¤¤¤Ä¤Ï³Ø¹»¤ò½ª¤ï¤Ã¤Æ¸½¾ì¤ËÍè¤ë¡£½ÂÃ«¥Ó¥Ç¥ª¥¹¥¿¥¸¥ª¤À¤Ã¤¿¤ó¤ä¤±¤É¡¢¤½¤Î¤µ¤ï¤ä¤«¤µ¤¬¤¤¤Þ¤À¤Ë¤º¤Ã¤ÈÌÜ¤Ë¾Æ¤ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤ªÉã¤µ¤óµ¤Ê¬¤Ç¤º¤Ã¤È¤¤¤ë¡×¤È¡¢Åö»þ¤ÎÁ¯Îõ¤Ê°õ¾Ý¤¬º£¤â»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¡¡°ìÅÙ¤ÏÉã¿ÆÌò¤ò±é¤¸¤¿±ï¤«¤é¤«¡¢¤ä¤Ï¤ê¹Ëö¤Îº£¤Î¤³¤È¤Ïµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¹Ëö¤â²¶¤Ë°Ö¤á¤ÆÍß¤·¤¤¤È¤Ï°ì¸À¤â¸À¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÍê¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¤±¤É¡¢²¿¤âÍê¤Ã¤Æ¤Ø¤ó¤±¤É¡×¤ÈÊ£»¨¤Ê»×¤¤¤òÅÇÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¤µ¤ó¤Þ¤Ï¤«¤Ä¤Æ¡¢¹Ëö¤ËÉ×¤Î¥¥ã¥ó¥É¥ë¡¦¥¸¥å¥ó»á¤ÎÏÃÂê¤ò¿¶¤í¤¦¤È¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¡Ö»öÌ³½êÂ¦¤«¤é¡È¸À¤ï¤Ê¤¤¤Ç¡É¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡×¤È»ß¤á¤é¤ì¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¡ÖÃ¶Æá¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤ÏÊ¹¤«¤Ê¤¢¤«¤ó¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¡ÈºÇ¶á¤É¤¦¤ä¡©¤í¤¦¤½¤¯ÂÀÏº¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¡È²¿¤½¤ì¡ª¡É¤Ã¤Æ¹Ëö¤ËÅÜ¤é¤ì¤¿Æü¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤ó¤Þ¤é¤·¤¯¡¢¥æ¡¼¥â¥¢¤ò¤Þ¤¸¤¨¤Ä¤Ä¤â¡¢¹Ëö¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¤¿´ÇÛ¡£¤ªÉã¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¤Ë¡¢¥É¥é¥Þ¤ÇÈ¾Ç¯¤¤¤¿¤«¤é¡¢¹Ëö¤â²ñ¤¨¤Ð¡È¸µµ¤¤Ç¤¹¤«¡©¡É¤È¤«¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¤·¡¢¿´ÇÛ¤ä¤Í¤ó¤±¤É¡Ä¡×¤È¥Õ¥©¥í¡¼¡£¡Ö»Ò¶¡¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤À¤±¤ä¤Ê¡¢ÌäÂê¤Ï¡£Âç¿Í¤Ï¤¨¤¨¤Í¤ó¤±¤É¡¢¤ª»Ò¤µ¤ó¤¬¤É¤¦¤¤¤¦¤È¤é¤¨Êý¤ò¤¹¤ë¤«¤È¤«¡£»Ò¶¡¤Ë¤À¤±¤Ï¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤¿¥Õ¥©¥í¡¼¤·¤Æ¤¢¤²¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈËÜ²»¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£