Ï»ËÜÌÚ¤Î¥á¥ó¥º¥¨¥¹¥ÆÅ¹¤Ç°ãË¡¤ËÀÅª¥µ¡¼¥Ó¥¹Äó¶¡¤« ·Ð±Ä¼Ô¤é2¿ÍÂáÊá¡Ö»Ø¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×ÍÆµ¿¤òÈÝÇ§
É÷Â¯±Ä¶È¤¬¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÅìµþ¡¦Ï»ËÜÌÚ¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î°ì¼¼¤ÇÀÅª¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¥á¥ó¥º¥¨¥¹¥ÆÅ¹¤Î·Ð±Ä¼Ô¤ÎÃË¤é2¿Í¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»ëÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥á¥ó¥º¥¨¥¹¥ÆÅ¹¡ÖÅìµþ¥¢¥í¥Þ¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¡×¤Î·Ð±Ä¼Ô¡¦´Ø¹À°ìÍÆµ¿¼Ô¤é2¿Í¤Ïº£·î2Æü¡¢É÷Â¯±Ä¶È¤¬¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¹Á¶èÏ»ËÜÌÚ¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î°ì¼¼¤Ç¡¢ÀÅª¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´ØÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢Ï»ËÜÌÚ¤ä¶äºÂ¼þÊÕ¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î7Éô²°¤ò¼Ú¤ê¤Æ¥á¥ó¥º¥¨¥¹¥ÆÅ¹¤ò±Ä¶È¤·¡¢µîÇ¯6·î°Ê¹ß¡¢1¤«·î¤Ç5000Ëü±ß°Ê¾å¤òÇä¤ê¾å¤²¤ë·î¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£Ä´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢´ØÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡ÖÀÅª¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î»Ø¼¨¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£