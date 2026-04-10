採用面接にきた女性にキスなどのわいせつな行為をしたとして、会社役員の男が逮捕されました。警視庁によりますと、東京・北区にあるマンション管理会社の役員・堀真幸容疑者は先月、会社内で採用面接にきた30代の女性にキスをしたり、体を触ったりするわいせつな行為をした疑いがもたれています。堀容疑者は女性との面接中に会社の関係者が部屋に入ってきたため、面接を一度中断し、「営業していると思われると困る」などと言って