警視庁滝野川署は4月9日までに、不動産管理会社役員・堀真幸容疑者（46）を不同意わいせつの容疑で逮捕した。各社報道によれば、事件が発生したのは今年3月。採用責任者だった堀容疑者は東京・北区にある会社事務所で、採用面接に訪れた30代女性にわいせつな行為をした疑いが持たれている。なお、ANNの報道では、堀容疑者の会社が東京・文京区の不動産管理会社「管理費SG協会」だと報じている。「面接は午前から夕方まで2人きりで