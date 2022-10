子供の「お絵描き」は思わず吹き出しそうになるほどユニークな仕上がりになることもある。イギリスに住むある母親も、娘が学校で描いた“ママの絵”が人間離れしたような大きなお尻になっていたことで笑いが止まらなかったという。『Daily Record』『The Sun』などが伝えている。

【この記事の他の写真を見る】

英ノッティンガムシャー州ノッティンガムに住むルーシー・トムソンさん(Lucy Thomson、35)の4歳になる娘、ダーシー・コネリーちゃん(Darcie Connelly、4)が描いた絵が話題となっている。ダーシーちゃんは先月28日に学校でルーシーさんの絵を描いたそうだ。

この日、ルーシーさんはダーシーちゃんを迎えに行くために学校を訪れ、先生からダーシーちゃんが待つ教室への入室を許可された。教室でルーシーさんは「今日はダーシーがとても素敵な絵を描いてくれたのよ」と先生に言われ、気になってダーシーちゃんのバッグを開け、中から絵を取り出したそうだ。

ダーシーちゃんの絵は、2つの大きなボールのような物の上に女性らしき人物がそびえ立っているように見えた。ダーシーちゃんは「これはママを描いたのよ」と説明してくれたが、ピンと来なかったルーシーさんは大きなボールのような物を指差して「これは一体何なの?」と尋ねると、ダーシーちゃんは「ママの大きなお尻よ!」と答えたのだ。

その瞬間、隣に座っていた別の児童の母親が2人の会話を聞いて大笑いしており、ルーシーさんもダーシーちゃんの描いたダイナミックなお尻を持つ絵に笑いが止まらなかったそうだ。ところがダーシーちゃんは、なぜルーシーさんたちが大笑いしているのか理解していない様子だったという。

ルーシーさんは当時のことをこう振り返っている。

「私にはこの絵が男性器のような卑猥なものに見えてしまったんです。多分、他のママも同じように見えたんじゃないかしら。また他の人からこの絵に『私のお尻ってこんな大きい?』ってキャプションをつけたほうがいいって言われちゃったんですよ。」

創造性豊かな子供が描いた絵は、今回のダーシーちゃんの絵のように大人の目を楽しませてくれることもあるが、イギリスでは昨年11月にも当時4歳の女児が描いた9つもの「ママのおっぱい」の絵が多くの人に笑いをもたらしていた。

画像は『Daily Record 2022年10月3日付「Mum ‘bursts out laughing’ as daughter proudly shows off ‘crude’ portrait of her」(IMAGE:SWNS)』のスクリーンショット(TechinsightJapan編集部 MasumiMaher)