丸井グループが、今月から新たに「不妊治療休暇」を設けた。不妊治療は通院の頻度やスケジュールが個々に異なる場合も多く、仕事との両立に悩みを抱える社員が少なくないことから、治療に必要な時間を確保しながら安心して働き続けられる環境づくりを目的としている。本人が通院する場合に加え、パートナーとして治療に関わる場合にも月に1日まで有給休暇を取得することができ、社員一人ひとりの状況に応じて柔軟に活用できるよ