【海外ドラマ最新情報】マーティン・フリーマン子育てコメディがシーズン4に更新決定！

海外ドラマに関する国外から届いた最新ニュースをまとめてご紹介! 本日は、『グレイズ・アナトミー』シーズン19や『FBI:Most Wanted〜指名手配特捜班〜』シーズン4の新キャスト情報、『SHERLOCK/シャーロック』のマーティン・フリーマンが主演する『ブリーダーズ』の更新決定ニュースをお届け。

EXCLUSIVE: #GreysAnatomy Adds ‘Inventing Anna’s Alexis Floyd As New Series Regular For Season 19 https://t.co/4VyBx4Hv9v

- Deadline Hollywood (@DEADLINE) July 19, 2022