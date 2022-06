インドのデリー州で6月2日、幼い女児が手足をロープで縛られ、屋上でもがく姿が捉えられSNSで拡散した。動画は近所の住民が撮影したもので、警察は動画から女児の居所を特定し母親が女児を放置したことを突き止めた。『ANI News』などが伝えている。

デリー州カゾーリ・カズ地区で2日、タンクトップに短パン姿の女児が屋上で後ろ手で縛られ、足首をロープで巻かれたまま泣き叫ぶ姿が捉えられた。撮影されたのは午後2時と最も暑い時間帯で、女児は屋上の床が熱いのか、体をねじってみたり不自由な脚を必死に動かしてもがいているのが見て取れる。

当時の気温は40度を超えていたとみられており、この動画がSNSで拡散を受け地元警察が捜査を開始、にわかには信じ難い事実が明らかになった。

実は女児の手足を縛り、屋上に放置したのは母サプナ(Sapna)で、警察の調べに対し「5歳の娘が宿題を終わらせず、腹を立てて罰を与えた」と語ったという。

一方で女児の父ラジ・クマールさん(Raj Kumar)は関与を否定、このように説明した。

「あの時間は自転車の修理のために家を空けていた。私の父から電話があって『サプナが娘に厳しい罰を与えているから早く帰ってくるように』と言われて帰宅した。父からは『家に帰ると孫が縛られ屋上にいた。それでロープをほどいてやった』と聞き、その日は妻を何度も怒鳴りつけた。そして翌日、今度は村の親戚から当時の動画が送られてきてもう一度、妻を罵倒した。」

なおサプナは「娘を屋上に放置したのは5〜7分だった」と主張しているものの、実際どれだけ長く女児が放置されていたのか、熱中症などの問題はなかったのかなどについては明らかにされていない。

サプナの行き過ぎともいえる対応に、女児の叔父スニールさん(Sunil)は「サプナは6歳の息子と5歳の娘をよく叩いていた。家族の誰かが間に入ろうとすると『2人は私の子。子供にどう対処するか、その権限があるのは親である私だけ』と言って全く聞き耳を持たなかった。あんなふうになったのはここ2、3年のことだよ」と溜息交じりに語った。

また女児の叔母プージャさん(Pooja)は、サプナについて「彼女は些細なことで他の家族とよく揉めていた。2人の子供をよく殴っていてね。止めるように言っても暴力はエスカレートするだけだった。だから誰も何も言わなくなったんだ」と述べた。

さらに近所に住むプラディープさん(Pradeep)は「あの家からはよく子供の泣き声が聞こえてきたね。一度、冬の真っ只中に息子を路上に素っ裸で立たせていたことがあって、近所の人が服を貸していたよ」と証言しており、地元警察はサプナが子供への虐待を日常的に行っていた可能性も含め慎重に捜査を進めている。

ちなみに2020年9月には中国で、小学5年生だった女児が授業中に教師に体罰を受け、その数時間後に病院で死亡した。体罰の理由は女児が算数の問題を解くことができなかったからという。

画像2、3枚目は『India Today 2022年6月8日付「Delhi woman ties daughter on roof in scorching heat for not doing homework | Video」(Photo: India Today)』のスクリーンショット(TechinsightJapan編集部 A.C.)