大人気店「回転寿司やまと」の新業態オープンに、話題の「肉まぶし」も！ 最新グルメ3選

東京・亀戸の商業施設「カメイドクロック」内にてオープンした、千葉の大人気店「回転寿司やまと」の姉妹店「南房総やまと寿司」や、大阪・梅田「日本酒・米屋 蔵バル」のランチメニューに新登場した和牛や牛タンを使った“ひつまぶし風お重”など、今話題のグルメはコレ!

〈最旬フードニュース〉

期待の新店や話題のスポット、スペシャルな食材を使ったフェアなど、今が旬の「行きたい! 食べたい!」を一気にご紹介!

1. 千葉の大人気店が東京・亀戸に!「回転寿司やまと」の新業態がオープン

千葉で人気を誇る「回転寿司やまと」や「房総の駅とみうら」など、さまざまな海鮮グルメの店を手掛ける水産会社の株式会社ヤマトが、4月28日、新業態の回転寿司店「南房総やまと寿司」をオープン。

同日誕生した東京・亀戸の新商業施設「カメイドクロック」内にて、千葉県産地魚など厳選した新鮮なネタをお手頃価格で提供していく。

日替わりの千葉の地魚「地魚三貫」470円

同社の強みは、水産会社ならではの目利きと輸送力。選び抜いた鮮度抜群の魚介類を自社便で店舗まで配送することによって、質の高い食材をリーズナブルに提供できるのだ。

大トロ・中トロ・上赤身の「まぐろ三貫」640円

注目のネタは、南房総で水揚げした地魚や珍しい魚。そして、創業40年以上にわたって研ぎ澄まされたプロの目利きが選ぶ、色・ツヤ・身質の良いまぐろ。

「アジフライ」310円

さらに、その日仕入れた魚を味噌や大葉などとともに叩いて作る房州名物漁師料理「なめろう」310円や、サクサクの食感がたまらない「アジフライ」310円といったメニューも並ぶ。

店内の様子

注文はタッチパネルで選んで、専用レーンでテーブルまで届く仕組みなので、いつでも作りたてを楽しめる。安心価格で高品質のネタを食べられるとあって、話題を集めそうなので今のうちにチェックしておこう。

※価格はすべて税込です。

2. 話題の「肉まぶし」が大阪・梅田に! 和牛を楽しむ“ひつまぶし風お重”が登場

「和牛赤身のひつまぶし」

<店舗情報>◆南房総 やまと寿司 カメイドクロック店住所 : 東京都江東区亀戸6-31-6 カメイドクロック 1FTEL : 050-5890-7508

東梅田駅から徒歩3分の大阪・梅田の日本酒バル「日本酒・米屋 蔵バル」から、ランチ限定メニュー「お肉でつくったひつまぶし」が新登場。SNSなどで話題を集めている“肉まぶし”の提供をスタートした。

3種の肉まぶしが登場

名古屋名物ひつまぶしの鰻の代わりに、お肉を使う肉まぶし。日本酒・米屋 蔵バルでは、和牛赤身や牛タンを使用した肉まぶしに日替わりの惣菜が付いてくる定食として「牛タンのひつまぶし」1,480円、「和牛赤身と牛タンのあいもりひつまぶし」1,780円、「和牛赤身のひつまぶし」1,980円の3種を用意した。

玉子や出汁をかけて三度味わえる

初めはそのまま味わい、次に卵をかけて味変を堪能。〆は、薬味と特製のだしをかけるのがおすすめの楽しみ方。ライスは大盛無料なので思う存分味わって!

※価格はすべて税込です。

3. 毎日150食限定! 黒毛和牛100%のタネヤキ専門店「めしのタネ」が埼玉・大宮に誕生

<店舗情報>◆日本酒・米屋 蔵バル 梅田店住所 : 大阪府大阪市北区曽根崎2-5-30 ポン・ヌーボビル 7FTEL : 050-5570-5546

埼玉・JR大宮駅から徒歩3分ほどの場所に、4月27日、タネヤキ専門店「めしのタネ」がオープン。黒毛和牛100%の挽き肉を丁寧に炭火で焼いた“タネヤキ”を、毎日150食限定で提供する。

「挽きたて」「焼きたて」「炊きたて」「搗(つ)きたて」「擦りたて」の“5たて”を追求するめしのタネ。店内には精肉室と精米室を併設し、タネを挽くところや精米するところを目の前で披露する。

「タネヤキ(200g)」1,600円、「リトルタネヤキ(100g)」1,350円

看板メニューの「タネヤキ(200g)」1,600円は、トモサンカクやシンシンなどの部位を配合した黒毛和牛100%のタネを焼き師が丁寧に炭火で焼き上げる逸品。

五つ星お米マイスター厳選の白米(おかわり自由)、埼玉県深谷市の田中農場直送の新鮮な卵、擦りたてのオニオンスムージー、味噌汁とセットで提供する。

「原タネ」

挽き肉にする前の肉「原(げん)タネ」が付いてくる「原タネ&タネヤキ(原タネ60g・タネヤキ200g)」2,000円も数量限定で登場。切り出した肉を炭火で焼いてカットした、シンプルな黒毛和牛の味わいを楽しめる。

店内の様子

営業時間は11時から15時までだが、黒毛和牛で作る贅沢なタネヤキを求めて、早くも売り切れる日が続いているそう。整理券制なので狙って食べに行きたい!

※価格はすべて税込

<店舗情報>◆めしのタネ住所 : 埼玉県さいたま市大宮区仲町1-66-1 1FTEL : 048-782-7571

