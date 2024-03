商品によっては、販売期間内でも販売終了、または一時的に欠品になっている場合があります。



オリーブオイル×コーヒーの豊かな風味を楽しむ「オリアート™ ゴールデンフォーム™ コールド ブリュー」「オリアート™ オーツミルク ラテ」が全国500店舗以上で登場

左より「オリアート™ ゴールデンフォーム™ コールド ブリュー」Short 609円/Tall 648円(持ち帰り)、Short 620円/Tall 660円(店内利用)、「オリアート™ オーツミルク ラテ」Short 550円/Tall 589円(持ち帰り)、Short 561円/Tall 600円(店内利用)※体質や体調によってお腹がゆるくなる場合があります。

スターバックスで約60店舗限定だった新感覚コーヒーが、気軽に飲めるように!オリーブオイルの豊かな風味と共に新たなコーヒー体験が楽しめる「オリアート™ ゴールデンフォーム™ コールド ブリュー」、「オリアート™ オーツミルク ラテ」が、2024年3月27日(水)から、全国500店舗以上で販売。オリーブオイル×コーヒーから生まれた、なめらかな口当たりのコーヒーはいったいどんな味がするのでしょう?そんな気になる2つのドリンクをご紹介します!

■「オリアート™ ゴールデンフォーム™ コールド ブリュー」

「オリアート™ オーツミルク ラテ」

販売期間:2024年3月27日(水)〜 販売終了未定

取扱店舗:一部の全国スターバックス店舗

※店舗詳細は下記をご確認ください。

https://store.starbucks.co.jp/?keyword=Oleato

※一時的な欠品の可能性があります。

【実食レポート】濃厚コーヒー牛乳&甘酸っぱいピンクフルーツ!「キャラメリー ミルクコーヒー フラペチーノ®」&「ピンク フルーツ チアアップ」が登場

左より「ピンク フルーツ チアアップ」Short 540円 / Tall 579円 / Grande 624円 / Venti® 668円(持ち帰り)、Short 550円 / Tall 590円 / Grande 635円 / Venti® 680円(店内利用)、「キャラメリー ミルクコーヒー フラペチーノ®」Tallサイズのみ 678円(持ち帰り)、690円(店内利用)

キャラメルとフルーツ2種のビバレッジが登場!春の新生活を応援する新作が2024年3月13日(水)から発売。濃厚でミルキーな味わいに癒やされる「キャラメリー ミルクコーヒー フラペチーノ®」と、清涼感ある甘みと酸味が弾ける「ピンク フルーツ チアアップ」がラインナップ。…いったい、どんな味わいなのでしょうか。さっそくお店で実食してきましたので、おすすめの無料カスタマイズや値段、気になるカロリーもご紹介します!

■「キャラメリー ミルクコーヒー フラペチーノ®」

「ピンク フルーツ チアアップ」

販売期間:2024年3月13日(水)〜2024年4月9日(火)予定

取扱店舗:全国のスターバックス店舗 (一部店舗を除く)

※一時的な欠品または早期に販売終了する場合があります。

【実食レポート】桜×抹茶が、名コンビすぎるっ!「花見抹茶 クリーム フラペチーノ®」が登場 ※販売期間終了

左より「花見 ブロンド ラテ」(ホット/アイス)Short 530円/Tall 570円/Grande 614円/Venti® 658円(持ち帰り)、Short 540円/Tall 580円/Grande 625円/Venti® 671円(店内利用)、 「花見抹茶 クリーム フラペチーノ®」 Tallサイズのみ 668円(持ち帰り)、680円(店内利用)

抹茶フラペチーノが、さくら味に!2024年3月1日(金)から、SAKURAシーズン第2弾として、季節のさくら×定番人気の抹茶が楽しめる「花見抹茶 クリーム フラペチーノ®」と、咲き誇るさくらフレーバーに軽やかなエスプレッソを加えた「花見 ブロンド ラテ」の2種類を発売。…いったい、どんな味わいなのでしょうか。さっそくお店で実食してきましたので、おすすめの無料カスタマイズや値段、気になるカロリーもご紹介します!

■「花見抹茶 クリーム フラペチーノ®」

「花見 ブロンド ラテ」

取扱店舗:全国のスターバックス店舗(一部店舗を除く)

販売期間:2024年3月1日(金)〜3月12日(火)予定 ※販売期間終了

※一時的な欠品または早期に販売終了する場合があります。

【実食レポート】春爛漫!さくら味がおいしすぎっ「花見だんご フラペチーノ®」と「花見 さくら クリーム」が発売 ※販売期間終了

左より「花見 さくら クリーム」(ホット)Short 540円/Tall 579円/Grande 624円/Venti® 668円(持ち帰り)、Short 550円/Tall 590円/Grande 635円/Venti® 680円(店内利用)、「花見だんご フラペチーノ®」 Tallサイズのみ 678円(持ち帰り)、690円(店内利用)

ひと足早く桜が舞い散る、春の味わい♪2024年2月15日(木)から、SAKURAシーズン第1弾ビバレッジとして、お花見で定番の三色だんごをモチーフにした「花見だんご フラペチーノ®」と、咲き誇る桜を感じさせる「花見 さくら クリーム」の2種類を発売。…いったい、どんな味わいなのでしょうか。さっそくお店で実食してきましたので、おすすめの無料カスタマイズや値段、気になるカロリーもご紹介します!

■「花見だんご フラペチーノ®」

「花見 さくら クリーム」

販売期間:2024年2月15日(木)〜3月12日(火)予定 ※販売期間終了

取扱店舗:全国のスターバックス店舗(一部店舗を除く)

※一時的な欠品または早期に販売終了する場合があります。

【実食レポート】贅沢チョコ×甘酸っぱいベリー味!深紅の“オペラ” バレンタイン第2弾「ルージュ オペラ フラペチーノ®」と「ルージュ ホワイト オペラ フラペチーノ®」が発売! ※販売期間終了

左から「ルージュ オペラ フラペチーノ®」、「ルージュ ホワイト オペラ フラペチーノ®」Tallサイズのみ ともに776円(持ち帰り)、790円(店内利用)※アーモンドミルクを使用しています。アーモンドミルクは牛乳や乳飲料ではありませんが、本商品には乳成分を含みます。※画像はイメージです。

バレンタイン第2弾は、3種のベリーを使った高級感のあるチョコレートフラペチーノ!2024年1月31日(水)から「ルージュ オペラ フラペチーノ®」と「ルージュ ホワイト オペラ フラペチーノ®」の2種を発売。すでに人気の「オペラ フラペチーノ®」に、甘酸っぱい3種のベリーソースを加えて、深い赤に染めたチョコレート味のフラペチーノが登場します。…いったい、どんな味わいなのでしょうか。さっそくお店で実食してきましたので、おすすめの無料カスタマイズや値段、気になるカロリーもご紹介します!

■「ルージュ オペラ フラペチーノ®」

「ルージュ ホワイト オペラ フラペチーノ®」

販売期間:2024年1月31日(水)〜2月14日(水)予定 ※販売期間終了

取扱店舗:全国のスターバックス店舗(一部店舗を除く)

※一時的な欠品または早期に販売終了する場合があります。

【実食レポート】キラリ金粉、超ゴージャスなオペラ復活!「オペラ フラペチーノ®」「ホワイト オペラ フラペチーノ®」ほかが発売 ※販売期間終了

左から「ジャンドゥーヤ チョコレート モカ」、「オペラ フラペチーノ®」、「ホワイト オペラ フラペチーノ®」

2024年のバレンタインは、超ゴージャスなチョコレートフラペチーノが再登場!スターバックスでは2024年1月17日(水)から、チョコレートケーキ“オペラ”をアイデアに誕生したチョコレートのフラペチーノと、ホットドリンクを発売。昨年も販売され人気だった「オペラ フラペチーノ®」、新登場のホワイトチョコレートが存分に楽しめる「ホワイト オペラ フラペチーノ®」、さらにヘーゼルナッツ香る「ジャンドゥーヤ チョコレート モカ」の3種。…いったい、どんな味わいなのでしょうか。さっそくお店で実食してきましたので、おすすめの無料カスタマイズや値段、気になるカロリーもご紹介します!

■「オペラ フラペチーノ®」

「ホワイト オペラ フラペチーノ®」

「ジャンドゥーヤ チョコレート モカ」

販売期間:2024年1月17日(水)〜2月14日(水)予定 ※販売期間終了

取扱店舗:全国のスターバックス店舗(一部店舗を除く)

※一時的な欠品または早期に販売終了する場合があります。

【実食レポート】年末年始は、濃厚ほうじ茶!「ほうじ茶 もちっと ミルク フラペチーノ®」ほか2種が登場 ※販売期間終了

「ほうじ茶 もちっと ミルク フラペチーノ®」Tallサイズのみ 678円(持ち帰り)、690円(店内利用)

年末年始は、濃厚ほうじ茶フラペチーノが登場!スターバックスでは、ウィンターシーズン第1弾を2022年12月26日(火)から発売。深煎りほうじ茶を使った「ほうじ茶 もちっと ミルク フラペチーノ®」「ほうじ茶 まろやか キャラメル ティー ラテ」、ストロベリー&ラベンダーで華やかに香りづけした「ストロベリー ラベンダー ティー ラテ」のティービバレッジ3種がラインナップされています。…いったい、どんな味?さっそくお店で実食してきましたので、おすすめの無料カスタマイズや値段、気になるカロリーもご紹介します!

■2023年・2024年ウインターシーズン第1弾

「ほうじ茶 もちっと ミルク フラペチーノ®」

「ほうじ茶 まろやか キャラメル ティー ラテ」

「ストロベリー ラベンダー ティー ラテ」

販売期間:2023年12月26日(火)〜2024年1月16日(火) ※販売期間終了

取扱店舗:全国のスターバックス店舗(一部店舗を除く)

※「ストロベリー ラベンダー ティー ラテ」のみ2024年3月12日(火)まで販売予定。

※一時的な欠品または早期に販売終了する場合があります。

【実食レポート】ピスタチオが来たー!クリスマス第2弾「メルティホワイト ピスタチオ フラペチーノ®」&「メルティホワイト ピスタチオ モカ」が登場 ※販売期間終了

左から「メルティホワイト ピスタチオ フラペチーノ®」、「メルティホワイト ピスタチオ モカ」

ホリデーシーズン第2弾は“ピスタチオ”の味わい!クリスマスを彩る、2023年ホリデーシーズン第2弾のビバレッジが発売。2023年11月29日(水)から登場するのは「メルティホワイト ピスタチオ フラペチーノ®」と「メルティホワイト ピスタチオ モカ」の2種類。…いったい、どんな味?さっそくお店で実食してきましたので、おすすめの無料カスタマイズや値段、気になるカロリーもご紹介します!

■2023年ホリデーシーズン第2弾

「メルティホワイト ピスタチオ フラペチーノ®」

「メルティホワイト ピスタチオ モカ」

販売期間:2023年11月29日(水)〜12月25日(月)予定 ※販売期間終了

取扱店舗:全国のスターバックス店舗(一部店舗を除く)

※一時的な欠品または早期に販売終了する場合があります。

【実食レポート】大阪府・限定フラペチーノ「大阪 25th めっちゃよくばり クリーミー 抹茶 フラペチーノ®」が登場 ※販売期間終了

左から「大阪 25th めっちゃよくばり クリーミー 抹茶 フラペチーノ®」、「和三蜜 抹茶 フラペチーノ®」大阪25周年おすすめカスタマイズ

大阪だけで味わえる、めっちゃぜいたくな抹茶フラペチーノって!?スターバックスでは、大阪府1号店の出店25周年を記念して、「大阪 25th めっちゃよくばり クリーミー 抹茶 フラペチーノ®」を府内限定で2023年11月15日(水)から発売。「あれもこれも楽しんでもらいたい!」とパートナー(店舗スタッフ)さんが考案した、サービス精神旺盛な特別メニューは、いったいどんな味?おすすめの無料カスタマイズや値段、気になるカロリーもご紹介します。さらに、「スターバックス ティー & カフェ」限定で飲める「和三蜜 抹茶 フラペチーノ®」の大阪25周年おすすめカスタマイズも飲んでみました!

■「大阪 25th めっちゃよくばり クリーミー 抹茶 フラペチーノ®」

販売期間:2023年11月15日(水)〜 28日(火)予定 ※販売期間終了

販売店舗:大阪府内のスターバックス(一部店舗を除く)144店舗

※一時的な欠品または早期に販売終了する場合があります。

■「和三蜜 抹茶 フラペチーノ®」+「バニラアイスクリーム(ほうじ茶パウダー)」+「フリーズドライストロベリー」カスタマイズ

販売店舗:全国の「スターバックス ティー & カフェ」10店舗

六本木ヒルズ メトロハット/ハリウッドプラザ店、恵比寿ガーデンプレイス センタープラザB1店、キラリナ京王吉祥寺店、越谷イオンレイクタウン kaze 2階カフェプラザ店、グランフロント大阪北館1階店、LUCUA 2階店、阪急うめだ本店9階店、ららぽーと EXPOCITY1階店、アミュプラザ博多2階店、富山マルート店

【実食レポート】クリスマス第1弾は、高級いちごショートケーキ味!「ストロベリー メリークリーム フラペチーノ®」&「ストロベリー メリークリーム ティー ラテ」が登場 ※販売期間終了

「ストロベリー メリークリーム フラペチーノ®」Tallサイズのみ 687円(持ち帰り)、700円(店内利用)

第1弾は“いちご×マスカルポーネ”のフラペチーノ&ラテ!スターバックスのクリスマスを彩る、2023年ホリデーシーズン第1弾のビバレッジが2023年11月1日(水)から発売。新作「ストロベリー メリークリーム フラペチーノ®」&「ストロベリー メリークリーム ティー ラテ」に加えて、この時期の風物詩「ジンジャーブレッド ラテ」など3種が販売スタート。新作のフラペチーノ&ラテは、どんな味?…さっそくお店で実食してきましたので、おすすめの無料カスタマイズや値段、気になるカロリーもご紹介します!

■2023年ホリデーシーズン第1弾

「ストロベリー メリークリーム フラペチーノ®」 ※販売期間終了

「ストロベリー メリークリーム ティー ラテ」 ※販売期間終了

販売期間:2023年11月1日(水)〜11月28日(火)予定

取扱店舗:全国のスターバックス店舗(一部店舗を除く)



「Booooo フラペチーノ®」Tallサイズのみ 678円(持帰り)、690円(店内利用)

2023年のハロウィンは、なんと…真っ黒!!スターバックスの遊び心あふれるハロウィンシーズン限定フラペチーノが、2023年10月11日(水)に発売。その名も「Booooo フラペチーノ®」です!見た目は真っ黒という怪しげな装いからはぜんぜん想像できないけれど、いったい何味なの?さっそくお店で実食してきましたので、気になるカロリーや値段、おすすめ無料&有料カスタマイズもご紹介します。

■「Booooo フラペチーノ®」

販売期間:2023年10月11日(水)〜10月31日(火) ※販売期間終了

取扱店舗:全国のスターバックス店舗(一部除く)

※一時的な欠品または早期に販売終了する場合があります。



【実食レポート】ふわふわムース&エスプレッソで、贅沢チョコ味!「チョコレート ムース ラテ」と「アイス カプチーノ」が登場 ※一部、販売期間終了

写真左から、「アイス カプチーノ」Short 441円/Tall 481円/Grande 525円/Venti® 570円(持ち帰り)、Short 449円/Tall 490円/Grande 553円/Venti® 580円(店内利用)、「チョコレート ムース ラテ」アイス/ホット Tallサイズのみ 579円(持ち帰り)、590円(店内利用)

とっても濃厚♪チョコ&エスプレッソがおいしすぎっ!10月1日の「国際コーヒーの日」を前に、2023年9月27日(水)から「チョコレート ムース ラテ」と「アイス カプチーノ」が発売。エスプレッソの豊かな風味と、ふわふわのムース&ミルクフォームが共演する2つのドリンクは…いったい、どんな味わいなのでしょうか。さっそくお店で実食してきましたので、おすすめの無料カスタマイズや値段、気になるカロリーもご紹介します!

■「チョコレート ムース ラテ」

販売期間:2023年9月27日(水)〜10月31日(火) ※販売期間終了

取扱店舗:全国のスターバックス店舗(一部除く)

※一時的な欠品または早期に販売終了する場合があります。

■「アイス カプチーノ」

販売期間:2023年9月27日(水)〜

取扱店舗:全国のスターバックス店舗(一部除く)



【実食レポート】2023・焼き芋はバター&塩けんぴ!秋のクセになるおいしさ「おさつ バター フラペチーノ®」「パンプキン スパイス ラテ」が登場 ※販売期間終了

「おさつ バター フラペチーノ®」Tallサイズのみ 678円(持ち帰り)、690円(店内利用)

秋の風物詩いも&かぼちゃを使ったビバレッジが、2023年9月1日(金)より発売されます。バターとはちみつがじゅわっと焼き芋にしみ込むのをイメージした「おさつ バター フラペチーノ®」と、海外でも人気の「パンプキン スパイス ラテ」2種。さっそくフラペチーノを先行販売で実食してきましたので、おすすめの無料カスタマイズや値段もご紹介します!

■「おさつ バター フラペチーノ®」

販売期間:2023年9月1日(金)〜10月10日(火)予定 ※販売期間終了

取扱店舗:全国のスターバックス店舗 (一部店舗を除く)



【実食レポート】弾ける!スイカのみずみずしい甘さ「GABURI スイカ フラペチーノ®」が登場 ※販売期間終了

「GABURI スイカ フラペチーノ®」Tallサイズのみ 678円(持ち帰り)、690円(店内利用)

“スイカ”味のフラペチーノって、どんな味!? スターバックスで2023年8月9日(水)から発売される「GABURI スイカ フラペチーノ®」は、夏の定番フルーツ“スイカ”を使ったフラペチーノ。まるでスイカをまるかじりした時ような、みずみずしい甘さが味わえるのだとか。さっそくお店で飲んできました!気になるカロリーや値段、おすすめ無料&有料カスタマイズもご紹介します。

■「GABURI スイカ フラペチーノ®」

販売期間:2023年8月9日(水)〜8月31日(木) ※販売期間終了

取扱店舗:全国のスターバックス店舗 (一部店舗を除く)



【実食レポート】2023年も、甘酸っぱい“白桃”をまるかじり!「GABURI ピーチ フラペチーノ®」が登場 ※販売期間終了

「GABURI ピーチ フラペチーノ®」 Tallサイズのみ 687円(持ち帰り)、700円(店内利用)

白桃をガブリ…と、まるかじり!夏の定番フレーバー“ピーチ”味のフラペチーノが、2023年も帰ってきました!7月12日(水)から発売の「GABURI ピーチ フラペチーノ®」は、まるで冷たーい白桃をまるかじりした時のような、みずみずしい果肉感が味わえる大人気フラペチーノです。さっそくお店で飲んできました!気になるカロリーや値段、おすすめ無料&有料カスタマイズもご紹介します。

■「GABURI ピーチ フラペチーノ® 」

販売期間:2023年7月12日(水)〜2023年8月8日(火)予定 ※販売期間終了

取扱店舗:全国のスターバックス店舗 (一部店舗を除く)



【実食レポート】透明なコーヒー×ライム=爽やかパワフル味!「コーヒーエイド® クール ライム」が登場 ※販売期間終了

「コーヒーエイド® クール ライム」ICEDのみ Short 501円/Tall 540円/Grande 584円/Venti® 628円(持ち帰り)、Short 510円/Tall 550円/Grande 595円/Venti® 640円(店内利用)

透明でフルーティーなコーヒー飲料「コーヒーエイド®」を知っていますか?昨夏、東京・中目黒の「スターバックス リザーブ ® ロースタリー 東京」で限定販売され好評を得た新感覚ドリンク「コーヒーエイド® クール ライム」が、全国のスターバックス店舗で2023年6月28日(水)から発売!…いったいどんな味?いつから、いつまで?という情報とともに、気になるカロリーや値段、おすすめ無料&有料カスタマイズもご紹介します。

■「コーヒーエイド® クール ライム」

販売期間:2023年6月28日(水)〜2023年8月31日(木) 予定 ※販売期間終了

取扱店舗:全国のスターバックス店舗 (一部店舗を除く)



スイカのフローズンティーも!暑い夏を爽やかにする「スターバックス リザーブ® ロースタリー 東京」2023サマーシーズンが登場 ※販売期間終了

日本で唯一の焙煎所を併設する「スターバックス リザーブ® ロースタリー 東京」では、2023年もサマーシーズンがスタート。「Riverside Joy」をテーマに、地元に愛され続ける目黒川沿いで、暑い夏をクールダウンさせてくれるフルーツを使った爽やかなコーヒー&ティードリンクをはじめ、「プリンチ®」ではフレッシュマンゴーを使った夏らしいスイーツが登場!気になるラインナップをご紹介します。

■「スターバックス リザーブ® ロースタリー 東京」2023年サマーシーズン

販売期間:2023年6月28日(水)〜2023年8月31日(木)予定 ※販売期間終了

取扱店舗:スターバックス リザーブ® ロースタリー 東京



【実食レポート】冷たい“抹茶ティーラテ”が定番メニューに!「抹茶 ティー ラテ」のアイスが登場

「抹茶 ティー ラテ(アイス)」Short 452円/Tall 491円/Grande 535円/Venti® 579円(持ち帰り)、Short 460円/Tall 500円/Grande 545円/Venti® 590円(店内利用)

待望♪「抹茶 ティー ラテ」のアイスが、2023年6月14日(水)から、なんとレギュラーメニューとして登場します!夏はもちろん、冬でもアイスが飲みたい!と思っていた方も多いのでは?実はこれ、とても画期的なことなんです…!抹茶のほろ苦さと、まろやかなミルクが素敵なハーモニーを奏でる「抹茶 ティー ラテ」。発売当日、さっそくお店で飲んできました!アレンジの幅が広い無料&有料カスタマイズにも注目して、気になるカロリーや値段、おすすめカスタマイズもご紹介します。

■「抹茶 ティー ラテ」アイス

販売期間:2023年6月14日(水)〜

取扱店舗:全国のスターバックス店舗(一部除く)



抹茶×アーモンドのティーフロートはいかが?「抹茶 & クラッシュ アーモンドミルク ティー ラテ」が全国10店舗限定で販売 ※販売期間終了

「抹茶 & クラッシュ アーモンドミルク ティー ラテ(アイス)」Tallサイズのみ 678円(持ち帰り)、690円(店内利用) ※アーモンドミルクは牛乳や乳飲料ではありませんが、本商品には乳成分を含みます。

ティーに特化した店舗「スターバックス ティー & カフェ」では、2023年6月14日(水)から、夏の新商品第2弾が販売スタート!今回は、芳醇な香りの抹茶と香ばしいアーモンドの絶妙なコンビネーションが楽しめる、新食感の「抹茶 & クラッシュ アーモンドミルク ティー ラテ」が登場です。一体どんな味なのか?おすすめのカスタマイズは?そんな気になる情報をご紹介します♪

■「抹茶 & クラッシュ アーモンドミルク ティー ラテ」

販売期間:2023年6月14日(水)〜 ※販売期間終了

販売店舗:「スターバックス コーヒー 六本木ヒルズ メトロハット/ハリウッドプラザ店」、「スターバックス コーヒー キラリナ京王吉祥寺店」、「スターバックス コーヒー 富山マルート店」、「スターバックス コーヒー アミュプラザ博多2階店」、「スターバックス コーヒー グランフロント大阪北館1階店」、「スターバックス コーヒー 恵比寿ガーデンプレイス センタープラザB1店」、「スターバックス コーヒー ららぽーと EXPOCITY1階店」、「スターバックス コーヒー 越谷イオンレイクタウン kaze 2階カフェプラザ店」、「スターバックス コーヒー LUCUA 2階店」



【実食レポート】爽やかレモン味にやみつきっ!「瀬戸内 レモンケーキ フラペチーノ®」が登場 ※販売期間終了

「瀬戸内 レモンケーキ フラペチーノ®」Tallサイズのみ 678円(持ち帰り)、690円(店内利用)※レモン果肉・果汁5%未満。使用しているレモン原材料のうち、瀬戸内レモンの割合は75%以上。(カップは別途購入)

初夏に味わいたい爽やかな味×レモンケーキ入り!フレッシュなレモンの味わいと香りが楽しめる「瀬戸内 レモンケーキ フラペチーノ®」を2023年5月31日(水)から発売。瀬戸内地方でとれたレモンを使用して、レモンケーキのジャリッとした砂糖コーティングの歯触りも再現。さっそくお店で飲んできました!気になるカロリーや値段、おすすめ無料&有料カスタマイズもご紹介します。

■「瀬戸内 レモンケーキ フラペチーノ®」

販売期間:2023年5月31日(水)〜 ※販売期間終了

取扱店舗:全国のスターバックス店舗 (一部店舗を除く)



「スターバックス ストロベリー フラペチーノ®」Tallサイズのみ 668円(持ち帰り)、680円(店内利用)

いちごミルキー味がおいしすぎっ!「スターバックス ストロベリー フラペチーノ®」が、スターバックスで2023年5月10日(水)から期間限定販売。毎年この時期の定番!ストロベリーとミルクがマーブル状に混ざり合い、甘酸っぱさとクリーミーな味わいが絶妙な大人気フラペチーノです。さっそくお店で飲んできました!気になるカロリーや値段、おすすめ無料&有料カスタマイズもご紹介します。

■「スターバックス ストロベリー フラペチーノ®」

販売期間:2023年5月10日(水)〜8月31日(木) ※販売期間終了

取扱店舗:全国のスターバックス店舗 (一部店舗を除く)



“白桃×パンナコッタ”のお茶フラペチーノって!?「ピーチ パンナコッタ & アール グレイ ティー フラペチーノ®」が全国9店舗限定で販売スタート!※一部商品、販売期間終了

アールグレイ×桃×パンナコッタの競演!スターバックスでは、ベルガモットのさわやかな風味が特徴の紅茶「アール グレイ」を存分に楽しめる、「ピーチ パンナコッタ & アール グレイ ティー フラペチーノ®」ほか、ティービバレッジ3種を2023年4月26日(水)から発売。ティーに特化した「スターバックス ティー & カフェ」全国9店舗で限定販売します。どこで?いつから?値段などの詳細情報もご紹介します!

■「ピーチ パンナコッタ & アール グレイ ティー フラペチーノ」※一部商品、販売期間終了

「アール グレイ クラシックティー ラテ」「アールグレイ」

販売期間:2023年4月26日(水)〜

販売店舗:「スターバックス コーヒー 六本木ヒルズ メトロハット/ハリウッドプラザ店」、「スターバックス コーヒー キラリナ京王吉祥寺店」、「スターバックス コーヒー LUCUA 2階店」、「スターバックス コーヒー 富山マルート店」、「スターバックス コーヒー アミュプラザ博多2階店」、「スターバックス コーヒー グランフロント大阪北館1階店」、「スターバックス コーヒー 恵比寿ガーデンプレイス センタープラザB1店」、「スターバックス コーヒー ららぽーと EXPOCITY1階店」、「スターバックス コーヒー 越谷イオンレイクタウン kaze 2階カフェプラザ店」



【実食レポート】果肉約1.8倍“飲む、完熟メロン”「The メロン of メロン フラペチーノ®」2023年サマーシーズン第1弾が登場 ※販売期間終了

「The メロン of メロン フラペチーノ®」Tallサイズのみ、687円(持ち帰り)、700円(店内利用)

“圧倒的なメロン感”で人気のメロン フラペチーノが果肉を増量して、今年も登場!スターバックスでは、完熟メロンの味わいを堪能できる「The メロン of メロン フラペチーノ®」を2023年4月12日(水)に発売。昨年のサマーシーズンに発売され、話題になった同商品よりも、果肉を増量しているのだそう。さっそくお店で実食してきたので、おすすめの無料カスタマイズや値段、気になるカロリーもご紹介します!

■「The メロン of メロン フラペチーノ®」

販売期間:2023年4月12日(水)〜 ※販売期間終了

取扱店舗:全国のスターバックス店舗 (一部店舗を除く)



【実食レポート】スヌーピー激似! 味はクッキー&クリーム「スヌーピー バニラ クリーム フラペチーノ® with クラッシュクッキー」ほか、「STARBUCKS®×PEANUTSコラボレーション#2」第2弾ドリンク&スイーツが登場 ※販売期間終了

「スヌーピー バニラ クリーム フラペチーノ® with クラッシュクッキー」 648円(持ち帰り)、 660円(店内利用)

スターバックスと「PEANUTS(ピーナッツ)」のコラボレーション第2弾が2023年3月29日(水)からスタートします。第2弾の注目は、なんといっても「PEANUTS」の仲間たちをモチーフにしたドリンク&スイーツ! 見た目はスヌーピー、味はスヌーピーの好物クッキーとアイスをイメージして作られたという「スヌーピー バニラ クリーム フラペチーノ® with クラッシュクッキー」をはじめ、サリー、チャーリー・ブラウンそれぞれの個性がドリンクやスイーツで表現されています。さっそくお店で実食してきましたので、おすすめの無料カスタマイズや値段、気になるカロリーもご紹介します!

■「STARBUCKS®×PEANUTSコラボレーション#2」第2弾ビバレッジ

販売期間:2023年3月29日(水)~ ※販売期間終了

販売場所:全国のスターバックス店舗 (一部店舗を除く)

■「STARBUCKS®×PEANUTSコラボレーション#2」第2弾フード

販売期間:2023年3月29日(水)~ ※販売期間終了

販売期間:全国のスターバックス限定店舗での取り扱い。下記よりご確認ください。

https://sbux.jp/peanuts2023-food

※持ち帰り、モバイルオーダー&ペイ、ドライブスルー、デリバリーでの販売なし。



【実食レポート】まろやか&刺激的なコーラフロートが楽しめる!「スターバックス コーラ フラペチーノ®」&「クリーミー & スイート ミルクコーヒー」が登場 ※販売期間終了

「スターバックス コーラ フラペチーノ®」Tallサイズのみ、678円(持ち帰り)、Tall 690円(店内利用)

なんと、“コーラのフラペチーノ”が飲めるとは!? 2023年3月15日(水)から、アメリカの懐かしいポップな世界観を提案する春のプロモーションを開始。コーラフロートを飲んでいるような味わいの「スターバックス コーラ フラペチーノ®」と、濃厚なミルクコーヒー味が楽しめる「クリーミー & スイート ミルクコーヒー」の2種類を発売します。…いったい、どんな味わいなのでしょうか。さっそくお店で実食してきましたので、おすすめの無料カスタマイズや値段、気になるカロリーもご紹介します!

■「スターバックス コーラ フラペチーノ®」

「クリーミー & スイート ミルクコーヒー」

販売期間:2023年3月15日(水)〜 ※販売期間終了

取扱店舗:全国のスターバックス店舗 (一部店舗を除く)



【実食レポート】桜トッピングがかわいすぎるっ!「さくら 咲くサク トッピング」「さくら 咲くサク 抹茶 フラペチーノ®」“SAKURAシリーズ2023”第2弾が登場。おすすめ無料カスタムも紹介 ※販売期間終了

「さくら 咲くサク 抹茶 フラペチーノ®」Short 570円/Tall 609円/Grande 653円/Venti® 697円(持ち帰り)、Short 580円/Tall 620円/Grande 665円/Venti® 710円(店内利用)

※「さくら 咲くサク トッピング 」カスタマイズ 対象商品:すべてのフラペチーノ、54円(持ち帰り)、 55円(店内利用)

桜が咲き誇るような、桜トッピングがカスタムできる! 「SAKURAシリーズ」第2弾として、2023年3月1日(水)から「さくら 咲くサク トッピング」と「さくら 咲くサク 抹茶 フラペチーノ®」を発売。サクサク&かわいい見た目の「さくら 咲くサク トッピング」が、さまざまなフラペチーノにカスタム可能になりました。…いったい、どういうことなのでしょうか。さっそくお店で実食してきましたので、おすすめの無料カスタマイズや値段、気になるカロリーもご紹介します!

■「さくら 咲くサク トッピング 」 カスタマイズ

「さくら 咲くサク 抹茶 フラペチーノ®」

販売期間:2023年3月1日(水)〜3月14日(火) ※販売期間終了

取扱店舗:全国のスターバックス店舗 (一部店舗を除く)



【実食レポート】春のさわやか桜味!「さくら 咲くサク フラペチーノ®」と「さくら ソイ ラテ」の“SAKURAシリーズ2023”が登場。おすすめ無料カスタムも紹介 ※販売期間終了

写真左から、「さくら 咲くサク フラペチーノ®」Tallのみ、678円(持ち帰り)、Tall 690円(店内利用)、「さくら ソイ ラテ」ホットのみ、Short 540円/Tall 579円/Grande 624円/Venti® 668円(持ち帰り)、Short 550円/Tall 590円/Grande 635円/Venti® 680円(店内利用)※ソイミルク(調製豆乳)は牛乳や乳飲料ではありませんが、本商品には乳成分を含みます。

満開の桜がイメージ! 「SAKURAシリーズ」が2023年2月15日(水)からスタートします。今年のSAKURAビバレッジは、桜の“咲く”と、マカロンの“サクっ”とした食感をかけて、心が弾む満開の桜のような「さくら 咲くサク フラペチーノ®」と、さくらストロベリーソースに温かいソイミルクを合わせた「さくら ソイ ラテ」の2種類を発売。…いったい、どんな味わいなのでしょうか。さっそくお店で実食してきましたので、おすすめの無料カスタマイズや値段、気になるカロリーもご紹介します!

■「さくら 咲くサク フラペチーノ®」「さくら ソイ ラテ」

販売期間:2023年2月15日(水)〜3月14日(火) ※販売期間終了

取り扱い店舗:全国のスターバックス店舗(一部店舗を除く)



「オペラ フラペチーノ®」Tallサイズのみ 776円(持ち帰り)790円(店内利用)※アーモンドミルクを使用しています。アーモンドミルクは牛乳や乳飲料ではありませんが、本商品には乳成分を含みます。

バレンタイン第2弾、超ゴージャスなチョコレートフラペチーノが登場! 2023年2月3日(金)からバレンタインシーズン第2弾として、フランスの伝統的なチョコレートケーキ“オペラ”をアイデアに誕生した「オペラ フラペチーノ®」が発売。…いったい、どんな味わいなのでしょうか。さっそくお店で実食してきましたので、おすすめの無料カスタマイズや値段、気になるカロリーもご紹介します!

■「オペラ フラペチーノ®」

販売期間:2023年2月3日(金)〜2月14日(火) ※販売期間終了

取り扱い店舗:全国のスターバックス店舗(一部店舗を除く)



【実食レポート】とろ〜り濃厚なチョコが魅力! バレンタイン2023年・第1弾「フォンダン ショコラ フラペチーノ®」「フォンダン ショコラ アーモンドミルク モカ」が発売。おすすめ無料カスタムも紹介 ※販売期間終了

右「フォンダン ショコラ フラペチーノ®」Tallサイズのみ 678円(持ち帰り)690円(店内利用)、

左「フォンダン ショコラ アーモンドミルク モカ」(Hot)Short 540円 Tall 579円 Grande 624円 Venti® 668円(持ち帰り)/Short 550円 Tall 590円 Grande 635円 Venti® 680円(店内利用)※アーモンドミルクは牛乳や乳飲料ではありませんが、本商品には乳成分を含みます。

バレンタイン×チョコレートの季節が到来♪ 2023年1月18日(水)からバレンタインシーズンがスタートします。第1弾として、とろ〜りとろけ出すチョコレートを思う存分に味わえる「フォンダン ショコラ フラペチーノ®」と「フォンダン ショコラ アーモンドミルク モカ」を発売。…いったい、どんな味わいなのでしょうか。さっそくお店で実食してきましたので、おすすめの無料カスタマイズや値段、気になるカロリーもご紹介します!

■「フォンダン ショコラ フラペチーノ®」

「フォンダン ショコラ アーモンドミルク モカ」

販売期間:2023年1月18日(水)〜2月14日(火) ※販売期間終了

取り扱い店舗:全国のスターバックス店舗(一部店舗を除く)



【実食レポート】抹茶が濃いっ&もち食感がうまっ!「抹茶玄米茶 もち フラペチーノ®」&ラテ2種を発売。おすすめ無料カスタムも紹介 ※販売期間終了

左「抹茶玄米茶 ムース ティーラテ」(Hot)Short 540円 Tall 579円 Grande 624円 Venti® 668円(持ち帰り)/Short 550円 Tall 590円 Grande 635円 Venti® 680円(店内利用)、

中央「抹茶玄米茶 もち フラペチーノ®」Tallサイズのみ 678円(持ち帰り)690円(店内利用)、

右「ジャパニーズ チャイ ティー ラテ」(Hot)Short 501円 Tall 540円 Grande 584円 Venti® 628円(持ち帰り)/Short 510円 Tall 550円 Grande 595円 Venti® 640円(店内利用)

年末年始は、ふわっふわーな抹茶ムースでリラックス♪ ウィンターシーズン第1弾を2022年12月26日(月)から発売。抹茶と玄米茶をベースにした「抹茶玄米茶 もち フラペチーノ®」「抹茶玄米茶 ムース ティーラテ」、ほうじ茶にゆず果皮や山椒などを合わせた「ジャパニーズ チャイ ティー ラテ」のティービバレッジ3種がラインナップされています。…いったい、どんな味わいなのでしょうか。さっそくお店で実食してきましたので、おすすめの無料カスタマイズや気になるカロリーもご紹介します!

■「抹茶玄米茶 もち フラペチーノ®」

「抹茶玄米茶 ムース ティーラテ」

「ジャパニーズ チャイ ティー ラテ」

販売期間:2022年12月26日(月)〜2023年1月17日(火)※販売期間終了

取り扱い店舗:全国のスターバックス店舗(一部店舗を除く)

【実食レポート】クリスマス第2弾は、ちょっぴり塩味、まろやか〜な甘さが絶品♪「バターキャラメル ミルフィーユ フラペチーノ®」「バターキャラメル ミルフィーユ ラテ」が発売 ※販売期間終了

右「バターキャラメル ミルフィーユ フラペチーノ」Tallサイズのみ 678円(持ち帰り)690円(店内利用)、

左「バターキャラメル ミルフィーユ ラテ」(Hot/Iced)Short 540円 Tall 579円 Grande 624円 Venti® 668円(持ち帰り)/Short \550円 Tall 590円 Grande 635円 Venti® 680円(店内利用)

サクサク食感のミルフィーユに、とろ〜りバターキャラメル×カスタードミルクが相性抜群! スターバックスでは2022年のホリデーシーズン第2弾として、ミルフィーユとバターキャラメルを組み合わせたビバレッジ2種を11月30日(水)から発売。ちょっぴり塩味のあるバターキャラメル&サクサクパリパリ食感が楽しめる「バターキャラメル ミルフィーユ フラペチーノ®」と「バターキャラメル ミルフィーユ ラテ」は、いったいどんな味わいなのでしょうか。さっそくお店で実食してきましたので、おすすめの無料カスタマイズや値段、気になるカロリーもご紹介します!

■「バターキャラメル ミルフィーユ フラペチーノ®」

「バターキャラメル ミルフィーユ ラテ」

販売期間:2022年11月30日(水)〜12月25日(日)※販売期間終了

取り扱い店舗:全国のスターバックス店舗(一部店舗を除く)

【実食レポート】フルーティーで華やか! ティーが主役のフラペチーノ®「ジョイフルメドレー ティー ラテ フラペチーノ®」が、「スターバックス ティー & カフェ」限定で登場 ※販売期間終了

「ジョイフルメドレー ティー ラテ フラペチーノ®️」Tallサイズのみ 756円(持ち帰り)、770円(店内利用)

冬の定番と言われる「ジョイフルメドレー」テイ―を使ったフラペチーノやラテが登場! 「ジョイフルメドレー ティー ラテ フラペチーノ®︎」と「ジョイフルメドレー ティー ラテ フラペチーノ®️」は、11月8日(火)オープンした新店舗「スターバックス コーヒー 恵比寿ガーデンプレイス センタープラザB1店」をはじめとした、ティー特化型の「スターバックス ティー & カフェ」都内3店舗、大阪2店舗、富山、福岡各1店舗で飲むことができます。今回は恵比寿ガーデンプレイスにオープンした新店舗にお邪魔してフラペチーノラテを味わってきましたので、新しい店舗の特徴と新作の魅力をたっぷりご紹介します!

■「ジョイフルメドレー アプリコット & ムース ティー ラテ」

「ジョイフルメドレー ティー ラテ フラペチーノ®︎」

販売期間:2022年11月8日(火)〜 ※販売期間終了

販売店舗:スターバックス コーヒー 恵比寿ガーデンプレイス センタープラザB1店をはじめ、東京都内3店舗、大阪2店舗、富山、福岡各1店舗の「スターバックス ティー & カフェ」

【実食レポート】クリスマス第1弾は“いちご×チョコブラウニー”フラペチーノ! 「ストロベリー & ベルベット ブラウニー フラペチーノ®」「ストロベリー & ベルベット ブラウニー モカ」が発売 ※販売期間終了

左「ストロベリー & ベルベット ブラウニー フラペチーノ®」 Tallサイズのみ 678円(持ち帰り)、690円(店内利用)、 右「ストロベリー & ベルベット ブラウニー モカ」(Hot / Iced)Short 540円、Tall 579円、Grande 624円、Venti® 668円(持ち帰り)/Short 550円、Tall 590円、Grande 635円、Venti® 680円(店内利用)※ストロベリー果肉・果汁5%未満

まるごとブラウニーを1個投入! 2022年のホリデーシーズン第1弾として、いちごの真っ赤な見た目にキュンとするビバレッジ2種を11月1日(火)から発売。甘酸っぱいストロベリー果肉と、チョコレート味のブラウニーを使った「ストロベリー & ベルベット ブラウニー フラペチーノ®」と「ストロベリー & ベルベット ブラウニー モカ」は、いったいどんな味わいなのでしょうか。さっそくお店で実食してきましたので、おすすめの無料カスタマイズや値段、気になるカロリーもご紹介します!

■「ストロベリー & ベルベット ブラウニー フラペチーノ®」

「ストロベリー & ベルベット ブラウニー モカ」

販売期間:2022年11月1日(火)〜11月29日(火)※販売期間終了

取扱店舗:全国のスターバックス店舗 (一部店舗を除く)

【実食レポート】2022年のハロウィンは、魅惑の“紫いも”フラペチーノ! 「パープル ハロウィン フラペチーノ®」の発売は、13日間!!※販売期間終了

「パープル ハロウィン フラペチーノ®」Tallサイズのみ 678円(持帰り)、690円(店内利用)

ハロウィンシーズンを飾る遊び心あふれるフラペチーノが、スターバックスで2022年10月19日(水)から発売。今年はトッピングからカップの中まで、ぜんぶ“パープル”! “真夜中のゴーストのいたずら”をテーマに作られた「パープル ハロウィン フラペチーノ®」は、いったいどんな味わいなのでしょうか。さっそくお店で実食してきましたので、おすすめの無料カスタマイズや値段、気になるカロリーもご紹介します!

■「パープル ハロウィン フラペチーノ®」

販売期間:2022年10月19日(水)〜10月31日(月)※販売期間終了

取扱店舗:全国のスターバックス店舗 (一部店舗を除く)

【実食レポート】“芋”&“かぼちゃ”が激うまっ!「焼き芋ブリュレ フラペチーノ®」「パンプキン スパイス ラテ」が発売 ※販売期間終了

写真左より「パンプキン スパイス ラテ」Hot/Iced Short 501円/Tall 540円/Grande 584円/Venti® 628円(持ち帰り)、 Short 510円/Tall 550円/Grande 595円/Venti® 640円(店内利用)、「焼き芋ブリュレ フラペチーノ®」Tallサイズのみ 668円(持ち帰り)、680円(店内利用)

今年の秋も、焼き芋フラペチーノ&パンプキン スパイス ラテが登場! スターバックス コーヒーから秋の風物詩“芋”&“かぼちゃ”を使ったビバレッジが、2022年9月21日(水)より発売。昨年人気だった焼き芋フラペチーノにキャラメリゼなどをプラスした「焼き芋ブリュレ フラペチーノ®」と、海外でも人気の「パンプキン スパイス ラテ」2種。…いったい、どんな味わいなのでしょうか。さっそくお店で実食してきましたので、おすすめの無料カスタマイズや値段、気になるカロリーもご紹介します!

■「焼き芋ブリュレ フラペチーノ®」

販売期間:2022年9月21日(水)〜10月18日(火)※販売期間終了

取扱店舗:全国のスターバックス店舗 (一部店舗を除く)

■「パンプキン スパイス ラテ」

販売期間:2022年9月21日(水)〜10月31日(月)※販売期間終了

取扱店舗:全国のスターバックス店舗 (一部店舗を除く)

【実食レポート】2022・秋のマロンは、クセになるおいしさ!「マローネ カシス フラペチーノ®」「モンブラン ラテ」「ハニー マロン ラテ」「焼き栗 ラテ」が登場 ※販売期間終了

「マローネ カシス フラペチーノ®」Tallサイズのみ 648円(持ち帰り)、660円(店内利用)※カシス果肉・果汁5%未満

秋の味覚“マロン”尽くしのフラペチーノ&ラテが来たー! 秋のシーズンが2022年9月1日(木)からスタート。今回は“Our Harvest Table”をコンセプトに、秋の素材“マロン”のおいしさをたっぷり詰め込んだフラペチーノやラテ計4種が登場します。全国で発売される「マローネ カシス フラペチーノ®」に加えて、東日本・中日本・西日本の3つのエリア限定で各1種、栗を使った個性豊かなラテも発売。さっそくお店で実食してきましたので、おすすめの無料カスタマイズや値段、気になるカロリーもご紹介します!

■「マローネ カシス フラペチーノ®」

販売期間:2022年9月1日(木)〜2022年9月20日(火)※販売期間終了

取扱店舗:全国のスターバックス店舗 (一部店舗を除く)

【実食レポート】 香りも味もほうじ茶づくし! 「石川 いいじ 棒ほうじ茶 フラペチーノ®」が発売! ※販売期間終了

「石川 いいじ 棒ほうじ茶 フラペチーノ®」Tallサイズのみ 668 円(持ち帰り)、680円(店内利用)

2021年7月「47JIMOTO フラペチーノ®」、通称“地元フラペチーノ”のシリーズで発売され、話題を呼んだ「石川 いいじ 棒ほうじ茶 フラペチーノ®」「山梨 ててっ!! ぶどう ホワイト チョコレート クリーム フラペチーノ®」「沖縄 かりー ちんすこう バニラ キャラメル フラペチーノ®」の3種類が、2022年8月3日(水)に全国の店舗で同時発売! こちらの記事では「石川 いいじ 棒ほうじ茶 フラペチーノ®」を徹底紹介。気になるカロリーや値段、おすすめ無料&有料カスタマイズもご紹介します♪

■「石川 いいじ 棒ほうじ茶 フラペチーノ®」

販売期間:2022年8月3日(水)〜2022年8月31日(水)※販売期間終了

取扱店舗:全国のスターバックス店舗 (一部店舗を除く)

【実食レポート】まるで、ぶどうパフェ!「山梨 ててっ!! ぶどう ホワイト チョコレート クリーム フラペチーノ®」が登場 ※販売期間終了

「山梨 ててっ!! ぶどう ホワイト チョコレート クリーム フラペチーノ®」Tallサイズのみ 668 円(持ち帰り)、680円(店内利用)※ぶどう果汁5.0%未満、カカオ分0.5%未満 ※使用しているぶどうの原材料のうち、山梨県産のぶどうの比率は、51%以上です。

山梨県の“地元フラペチーノ”が、今年は全国で飲める!スターバックス コーヒーでは2021年7月「47JIMOTO フラペチーノ®」で発売された3種の地域限定フラペチーを、2022年8月3日(水)に「JIMOTOフラペチーノ®」として全国の店舗で復活発売!そのなかのひとつ「山梨 ててっ!! ぶどう ホワイト チョコレート クリーム フラペチーノ®」をさっそくお店で飲んできました!気になるカロリーや値段、おすすめ無料&有料カスタマイズもご紹介します。

■「山梨 ててっ!! ぶどう ホワイト チョコレート クリーム フラペチーノ®」

販売期間:2022年8月3日(水)〜2022年8月31日(水)※販売期間終了

取扱店舗:全国のスターバックス店舗 (一部店舗を除く)

【実食レポート】〜“ちんすこう”のザクザク食感とやさしい甘さ〜「沖縄 かりー ちんすこう バニラ キャラメル フラペチーノ®」が発売 ※販売期間終了

「沖縄 かりー ちんすこう バニラ キャラメル フラペチーノ®」Tallサイズのみ 668 円(持ち帰り)、680円(店内利用)

あの「47JIMOTO フラペチーノ®」が帰ってきました! 地域限定販売されたなかから、個性豊かな3種類が復活、2022年8月3日(水)から、なんと全国のスターバックス店舗(一部除く)で発売になってます♪ 今年、話題の沖縄、しかもおみやげの定番“ちんすこう”がフラペチーノ®に、、、。さっそく飲んでみました! 気になるカロリーや値段、おすすめ無料&有料カスタマイズもご紹介します。

■「沖縄 かりー ちんすこう バニラ キャラメル フラペチーノ®」

販売期間:2022年8月3日(水)〜2022年8月31日(水)※販売期間終了

取扱店舗:全国のスターバックス店舗 (一部店舗を除く)

「桃MORE フラペチーノ® 」 Tallサイズのみ 678円(持ち帰り)、690円(店内利用)

夏の定番フレーバーとして人気の“ピーチ”フラペチーノが2022年も登場します!「桃MORE(モア)フラペチーノ® 」は、まるでキンキンに冷えた桃をまるかじりしたような、ジューシーな果肉感が味わえるのだとか。…さっそくお店で飲んできましたので、気になるカロリーや値段、おすすめ無料&有料カスタマイズもご紹介します。

■「桃MORE フラペチーノ® 」

販売期間:2022年7月13日(水)〜8月2日(火)※販売期間終了

取扱店舗:全国のスターバックス店舗 (一部店舗を除く)

【実食レポート】濃〜いアイス抹茶ラテ!「ダブル 抹茶 ティー ラテ」と「ストロベリー & ユースベリー® ティー」が発売 ※販売期間終了

右「ダブル 抹茶 ティー ラテ」Short 471円/Tall 510円/Grande 555円/Venti® 599円(持ち帰り)、Short 480円/Tall 520円/Grande 565円/Venti® 610円(店内利用)、

左「ストロベリー & ユースベリー® ティー」Short 462円/Tall 501円/Grande 545円/Venti® 589円/(持ち帰り)、Short 470円/Tall \510円/Grande 555円/Venti® 600円(店内利用)

この夏、アイスで楽しめる、ティービバレッジ2種が登場!スターバックス コーヒーでは2022年6月22日(水)から、濃厚抹茶の「ダブル 抹茶 ティー ラテ」と華やかでフルーティーな「ストロベリー & ユースベリー® ティー」が発売。どちらも暑い時期にぴったりの爽やかな一杯です♪気になるカロリーや値段、おすすめ無料&有料カスタマイズもご紹介します。

■「ダブル 抹茶 ティー ラテ」

販売期間:2022年6月22日(水)〜12月25日(日)※販売期間終了

取扱店舗:全国のスターバックス店舗 (一部店舗を除く)

■「ストロベリー & ユースベリー® ティー」

販売期間:2022年6月22日(水)〜8月2日(火)※販売期間終了

取扱店舗:全国のスターバックス店舗 (一部店舗を除く)



【実食レポート】飲む、完熟メロン!!「The メロン of メロン フラペチーノ®」2022年サマーシーズン第2弾が登場 ※販売期間終了

「The メロン of メロン フラペチーノ®」 Tallサイズのみ 678円(持ち帰り)、690円(店内利用)

“圧倒的なメロン感”に悶絶する!「The メロン of メロン フラペチーノ®」を、サマーシーズン第2弾として2022年6月1日(水)から発売。まるで完熟したメロンのいちばん美味しいところだけを食べているようなフラペチーノなんだとか。…いったい、どんな味わいなのでしょうか。さっそくお店で実食してきましたので、おすすめの無料カスタマイズや値段、気になるカロリーもご紹介します!

■「The メロン of メロン フラペチーノ®」

販売期間:2022年6月1日(水)〜7月12日(火) ※販売期間終了

取扱店舗:全国のスターバックス店舗 (一部店舗を除く)

【実食レポート】いちごミルキー味がうまっ!「ストロベリー フラペチーノ®」と「スターバックス ストロベリー フラペチーノ®チョコレート ver.」が登場 ※販売期間終了

「スターバックス ストロベリー フラペチーノ®」Tallサイズのみ 648円(持ち帰り)、660円(店内利用)

甘酸っぱい、いちごマーブルにキュンとする!「スターバックス ストロベリー フラペチーノ®」が、2022年5月11日(水)からの期間限定で販売。いちごとミルクがマーブル状に混ざり合った、甘酸っぱい味わいはもちろん、真っ赤な見た目のかわいらしさも抜群♪さっそくお店で飲んできました!気になるカロリーや値段、おすすめ無料&有料カスタマイズもご紹介します。

■「スターバックス ストロベリー フラペチーノ®」

販売期間:2022年5月11日(水)〜8月2日(火)※販売期間終了

取扱店舗:全国のスターバックス店舗 (一部店舗を除く)

※「スターバックス ストロベリー フラペチーノ® チョコレートver.」の販売期間は、2022年5月20日(金)〜5月31日(火)なくなり次第終了となります。

【実食レポート】極うま★バナナ&チョコバナナがたまらない!サマーシーズン第1弾「バナナナバナナ フラペチーノ®」「チョコバナナナバナナ フラペチーノ®」が登場 ※販売期間終了

「バナナナバナナ フラペチーノ®」Tallのみ 678円(持ち帰り)、690円(店内利用) 「チョコバナナナバナナ フラペチーノ®」Tallのみ 678円(持ち帰り)、690円(店内利用)

バナナ果肉が、ジューシーすぎる!サマーシーズン第1弾として、にっこり笑った口元を思わせる“バナナ”を使った「バナナナバナナ フラペチーノ®」と「チョコバナナナバナナ フラペチーノ®」の2種を、2022年4月13日(水)から発売。どちらもバナナの風味や果肉感が味わえて、チョコバナナナ…では縁日で食べるチョコバナナみたいなパリパリ食感も楽しめるのだそう。さっそくお店で実食してきましたので、おすすめの無料カスタマイズや気になるカロリーもご紹介します!

■「バナナナバナナ フラペチーノ®」

「チョコバナナナバナナ フラペチーノ®」

販売期間:2022年4月13日(水)〜5月31日(火) ※販売期間終了

取扱店舗:全国のスターバックス店舗 (一部店舗を除く)

2024年3月13日(水)から春の新作フードの販売がスタート。手軽に食べられてお腹も心も満たされる、そんな食べ応えばっちりな2種類のサンドが新たに仲間入りです。忙しい合間のクイックランチや、小腹を満たしたい時のコーヒーブレイクにもおすすめな、ごちそうサンドをご紹介します!

■「Springシーズン」第一弾フード

販売期間:2024年3月13日(水)〜

取扱店舗:一部の全国スターバックス店舗(一部店舗を除く)

※一時的な欠品または早期に販売終了する場合があります。

スターバックスでは、2023年12月26日(火)から「Winterシーズン第1弾フード」の販売がスタート。抹茶の風味を存分に楽しめるドーナツやロールケーキをはじめ、オレンジを使ったタルトなど、コーヒーブレイクにぴったりなホッと一息つけるフードがズラリ。お年賀や新年のプチギフトにも最適なクッキー缶など、手土産にもおすすめなラインナップをご紹介します!

■2023年・2024年「Winterシーズン第1弾フード」

販売期間:2023年12月26日(火)〜 ※一時的な欠品または早期に販売終了する場合があります。

販売場所:全国のスターバックス店舗(一部店舗を除く)

※「抹茶あんバターサンド」のみドライブスルー店限定販売

2023年11月1日(水)から「ホリデーシーズン第1弾フード」の販売がスタートしています。毎年好評の「クランベリーブリスバー」や「バタースコッチドーナツ」をはじめ、ストロベリーやチョコレートを使った新作スイーツに、食べ応えのあるフードメニューまで盛り沢山!クリスマスの定番菓子「シュトーレン」はギフトにぴったり♪気になるラインナップをたっぷりご紹介します!

■2023年「ホリデーシーズン第1弾フード」

販売期間:2023年11月1日(水)〜

販売場所:全国のスターバックス店舗(一部店舗を除く)

※「宇治抹茶シフォンケーキ」のみ11月22日(水)発売

※一時的な欠品または早期に販売終了する場合があります。

2023年9月27日(水)から「オータムシーズン第2弾フード」の販売がスタート。かぼちゃや栗、さつまいもを使ったスイーツはもちろん、抹茶とかぼちゃを使ったサスティナブルフードも登場!ボリューム満点のサンドイッチやラップサンドなど、食欲の秋を堪能できるラインナップは要チェックです!

■2023年「オータムシーズン第2弾フード」

販売期間:2023年9月27日(水)〜

販売場所:全国のスターバックス店舗(一部店舗を除く)

※一時的な欠品または早期に販売終了する場合があります。

2023年9月1日(金)から「オータムシーズン第1弾フード」の販売がスタート!こぼれるほどたっぷりマロンペーストをしぼったモンブランや、青森県産のりんごを使ったアップルパイなどのスイーツをはじめ、秋の味覚を堪能できるフードが満載です。今の時季しか味わえないラインナップをお見逃しなく!

■2023年「オータムシーズン第1弾フード」

販売期間:2023年9月1日(金)〜

販売場所:全国のスターバックス店舗(一部店舗を除く)

※フード商品について、一時的な欠品または早期に販売終了する場合があります。

2023年7月12日(水)から「サマーシーズン第3弾フード」の販売がスタート。白桃のゴロゴロ感を存分に堪能できるケーキや、アールグレイの香りとミルクティーのような風味を楽しめるドーナツなど、暑い夏でも爽やかに楽しめるフードが勢揃いします!

■2023年「サマーシーズン第3弾フード」

販売期間:2023年7月12日(水)〜2023年9月26日(火)予定

販売場所:全国のスターバックス店舗(一部店舗を除く)

※フード商品について、一時的な欠品または早期に販売終了する場合があります。

※一部メニューにおいて、販売終了予定日が異なります。

待望の新作スイーツ&フード「サマーシーズン第2弾フード」が2023年5月31日(水)より発売。今回は、ケーキや焼き菓子、サンドイッチとそれぞれのジャンルに、植物由来に置き換えたプラントベースメニューが登場!夏らしいブルーベリーレアチーズケーキや米粉のマフィンもありますよ。食べておいしく、心も満たしてくれる新たなフードを堪能してみませんか?

■2023年「サマーシーズン第2弾フード」

販売期間:2023年5月31日(水)〜

販売場所:全国のスターバックス店舗(一部店舗を除く)

2023年4月12日(水)からサマーシーズン第1弾として新たに8品のスイーツ&フードを発売します。「PLAY ▷ VIVID SUMMER 自分色、もっと鮮やかに。」をコンセプトに、見た目もカラフルなメニューがラインナップ。ワクワクとした気持ちがあふれる初夏に、自分らしさを大切にしてほしい、という思いが込められているのだそう。フルーツいっぱいのスーツや、食べごたえのあるフードをコーヒーのお供に、自分らしい夏を楽しんでみてはいかが?

■2023年「サマーシーズン第1弾フード」

販売期間:2023年4月12日(水)〜 ※なくなり次第終了

販売場所:全国のスターバックス店舗(一部店舗を除く)

写真右から、「ミックスパフェケーキ」579円(持ち帰り)、590円(店内利用)、「ワッフルサンド ベーコンエッグチーズ」555円(持ち帰り)、565円(店内利用)、「マラサダ カスタードクリーム」285円(持ち帰り)、290円(店内利用)

春のプロモーションとして新作フードを2023年3月15日(水)から発売。今回のテーマは“アメリカの懐かしいポップな世界観”ということなんですが、…なんと、パフェをイメージしたケーキや、ドーナツ、ワッフルを使ったサンドイッチなど、まるでレトロなアメリカを旅行した気分が味わえるようなスイーツ&グルメがラインナップされています。気になる方は、ぜひ、店頭でチェックしてみて。

■スターバックス 春のプロモーション フード

販売期間:2023年3月15日(水)〜 ※なくなり次第終了

販売場所:全国のスターバックス店舗(一部店舗を除く)

心躍る桜の季節が近づいて来ましたね! 桜の開花よりも一足早く「SAKURAシーズン」を彩るフードメニューが2023年2月15日(水)より登場します。今シーズンのコンセプト「SAKURA HAZUMU」のように、心弾むドーナツやシフォンケーキなどがラインナップ。桜をイメージした華やかな見た目に加え、存分に桜の味わいが楽しめるスイーツ4種類を紹介します。

■「SAKURAシーズン」フードメニュー

販売期間:2023年2月15日(水)〜

販売場所:全国のスターバックス店舗(一部店舗を除く)

「Winterシーズン第2弾」新作フードが2023年1月18日(水)より発売。今回のテーマは「Your ♡(ラブ)in chocolate」。バレンタインの定番のチョコレートケーキからボックス缶に入った菓子の詰め合わせなど、いろいろなカタチの♡(Like,Love,Thanks)を込めて自分らしいバレンタインを楽しめる、チョコレート好きにはたまらないご褒美感満載の商品が勢揃い! ぜひ店頭に足を運んでチェックしてみてください♪

■2023年「Winter シーズン第2弾」フードメニュー

販売期間:2023年1月18日(水)〜

販売場所:全国のスターバックス店舗(一部店舗を除く)

2022-2023年「Winterシーズン第1弾」新作フードを2022年12月26日(月)より販売します。年末年始のゆったりしたリラックスタイムのため、ティーにフォーカスを当てた今シーズン。シブーストケーキや紅茶のケーキなどティーにマッチするスイーツをはじめ、食べごたえ抜群のカンパーニュなど、幅広く奥深い味わいの新作フードが登場! うさぎが描かれた年末年始のお年賀にも最適なクッキー缶もありますよ。ぜひ店頭に足を運んで、チェックしてみてください。

■2022-2023年「Winterシーズン第1弾」フードメニュー

販売期間:2022年12月26日(月)〜

販売場所:全国のスターバックス店舗(一部店舗を除く)

2022年11月30日(水)から「ホリデーシーズン第2弾フード」を販売。”Give Joy, Get Joy”をテーマに、赤×白のカラーが印象的な甘酸っぱいケーキから、食べごたえのあるカンパーニュまでがラインナップされています。クリスマスだけのJoyをスターバックスのフードやスイーツで感じてみては?

■2022年「ホリデーシーズン第2弾」フードメニュー

販売期間:2022年11月30日(水)〜

販売場所:全国のスターバックス店舗(一部店舗を除く)

ホリデーシーズンに向けて、スターバックスでは「ホリデーシーズン2022第1弾フード」を2022年11月1日(火)から発売します。毎年大人気の「クランベリーブリスバー」から、ざくざく食感のチョコレートケーキまで。新作フード&スイーツをおともにすれば、とびきりのクリスマスになること間違いなし! ぜひチェックしてみてください。

■2022年「ホリデーシーズン第1弾」フードメニュー

販売期間:2022年11月1日(火)〜

販売場所:全国のスターバックス店舗(一部店舗を除く)

秋の味覚&ハロウィンを盛り上げる焼き菓子も!「オータムシーズン第2弾」新作フードが登場

2022年10月12日(水)から「オータムシーズン第2弾」の新作フードが登場。カボチャやサツマイモなど季節の食材を使った秋を満喫できるケーキ、ハロウィンを盛り上げる紫色の焼き菓子が登場します。スターバックスでコーヒーと一緒に、秋の味覚を楽しんでみては?

■「オータムシーズン第2弾」フードメニュー

販売期間:2022年10月12日(水)〜

販売場所:全国のスターバックス店舗 (一部店舗を除く)

手土産スイーツは、スタバのオンライン通販でいかが? 2022年10月12日(水)から、華やかなケーキ3種類がセットになった「3種のテリーヌ」を発売します。ルビーチョコレートやピスタチオ、マロン&チョコレートなどのおいしさを堪能できるうえ、見た目もキレイ! 自分へのご褒美やちょっとしたギフトにもぴったりのお菓子です。スターバックス オンラインストア限定商品の情報を詳しくご紹介します。

■スターバックス「3種のテリーヌ」2950円

販売期間:2022年10月12日(水)〜2023年4月11日(火)まで ※なくなり次第終了

販売場所:スターバックス オンラインストア ※店舗での販売予定なし

https://www.starbucks.co.jp/onlinestore

少し涼しさを感じるようになり、秋の予感ですね♪スターバックス コーヒーでは、2022年9月1日に、"Our harvest table"をテーマにした「オータムシーズン第1弾」の新作フードが登場。モンブランやアップルパイ、スイートポテトなど、秋の味覚を使ったスイーツに、リニューアルした定番フードも要チェック!「食欲の秋」をスターバックスでお楽しみください。

■「オータムシーズン第1弾」フードメニュー

販売期間:2022年9月1日(木)〜

取扱店舗:全国のスターバックス店舗 (一部店舗を除く)

「白桃&アールグレイケーキ」510円

夏真っ盛りにぴったりのスイーツ&フードが多数ラインナップされた、サマーシーズン第3弾のフードが2022年7月13日(水)から発売(一部、8月3日(水)発売商品あり)。テーマは“納涼SUMMER”。フルーツをふんだんに使ったケーキなど涼しさを感じられるスイーツから、食欲をそそるフードまで、暑い夏を乗り越えるため、スターバックスで納涼してみてはいかが?

■「サマーシーズン第3弾」フードメニュー

販売期間:2022年7月13日(水)〜 ※一部、8月3日(水)発売商品あり。

取扱店舗:全国のスターバックス店舗 (一部店舗を除く)

食べて美味しい、体×心にも優しい!植物由来「プラントベース」のスイーツ&フードほか、サマーシーズン第2弾フードメニューが発売

スターバックス コーヒーでは、主要な原材料に動物性食材を使わず、植物性食材を使用して作る「プラントベース」のメニューを拡充。2022年6月1日(水)から、サマーシーズン第2弾として新たな「プラントベース」スイーツ&フードほかを発売します。食べて美味しいのはもちろん、体×心も優しい気分にみたされるメニューで、自分の健康と、サステナブルな地球の未来に想いを馳せてみてはいかが?

■2022年サマーシーズン第2弾フードメニュー

販売期間:2022年6月1日(水)〜

取扱店舗:全国のスターバックス店舗 (一部店舗を除く)

2024年3月13日(水)から「Springシーズン」第一弾グッズの販売がスタート!春の新生活やおでかけをより楽しくしてくれる、そんなポップなデザインのステンレスボトルが勢揃い。また、ステッカーを貼って自分好みにカスタマイズできるウォーターボトルやキーチェーン、おでかけに便利なTOGOホルダーなども登場しますよ!そんな気になる春の新作グッズをご紹介します♪

■2024年「Springシーズン」第一弾グッズ

販売期間:2024年3月13日(水)〜 ※在庫がなくなり次第終了

取扱店舗:一部の全国スターバックス店舗(一部店舗を除く)、およびオンラインストア

スターバックスオンラインストア

https://www.starbucks.co.jp/onlinestore/

繊細なタッチが大人かわいい♪「SAKURA グッズ 第2弾」淡いトーンの桜が散りばめられたマグカップやタンブラーが登場!

SAKURAグッズ第2弾「SAKURA makes you natural」が登場!オンラインストアで2024年3月1日(金)、店頭では2024年3月5日(火)から販売されます。白やピンクの淡いトーンで美しく咲く桜がデザインされたステンレスボトルやグラスマグカップなど、心和むアイテムがズラリ!ぜひチェックしてみて。

■2024年 SAKURAグッズ第2弾「SAKURA makes you natural」

販売期間:2024年3月5日(火)〜、オンラインストアのみ3月1日(金)〜 ※在庫がなくなり次第終了

販売場所:全国のスターバックス店舗(一部店舗を除く)、およびオンラインストア

スターバックスオンラインストア

https://www.starbucks.co.jp/onlinestore/

※一部、オンラインストア限定品あり



「SAKURA グッズ 第1弾」春を感じる桜や、キラキラがかわいい!マグカップやタンブラーが登場

2024年SAKURA グッズ 第1弾「SAKURA makes you cheered」の販売が、オンラインストアで2月15日(木)、店頭では2月20日(火)からスタート!桜が咲く喜びを表現したという今回のシリーズは、桜の花を大胆にあしらったカラフルなデザインがとってもキュート♪ ステンレスボトルやマグカップなど、春の訪れを感じさせるラインナップは見逃せません!

■2024年 SAKURA グッズ 第1弾「SAKURA makes you cheered」

販売期間:2024年2月20日(火)〜、オンラインストアのみ2月15日(木)〜 ※在庫がなくなり次第終了

販売場所:全国のスターバックス店舗(一部店舗を除く)、およびオンラインストア

スターバックスオンラインストア

https://www.starbucks.co.jp/onlinestore/



スターバックスでは、2024年「バレンタイングッズ」が販売されています。ハートをモチーフにしたシンプルなデザインは、甘くなりすぎず大人かわいいのがGOOD!淡いピンクやミルキーカラーのガーリーな雰囲気のステンレスボトルをはじめ、ネイビーにゴールドのハートが描かれたシックな印象のマグやタンブラーなど、この時季におすすめのグッズが勢揃い!店頭やオンラインストアでぜひチェックしてみて♪

■2024年「バレンタイングッズ」

販売期間:2024年1月17日(水)〜 ※在庫がなくなり次第終了

販売場所:全国のスターバックス店舗(一部店舗を除く)、およびオンラインストア

※一部オンラインショップ限定商品あり

スターバックスオンラインストア

https://www.starbucks.co.jp/onlinestore/

2023年12月26日(火)から、新年を彩る「Winterシーズン第1弾グッズ」の販売がスタートしました!だるまに扮した猫や干支をモチーフにしたマグカップ、富士山をイメージしたステンレスボトルなど、一年の始まりをわくわくさせてくれるグッズが勢揃い。人気のベアリスタも干支に扮して登場するなど、この機会に手に入れたいグッズをご紹介します♪

■2024年「Winterシーズン第1弾グッズ」

販売期間:2023年12月26日(火)〜 ※在庫がなくなり次第終了

販売場所:全国のスターバックス店舗(一部店舗を除く)、およびオンラインストア

※一部オンラインショップ限定商品あり

スターバックスオンラインストア

https://www.starbucks.co.jp/onlinestore/

クリスマス気分をさらに盛り上げてくれる「2023 ホリデーシーズン第2弾グッズ」が2023年11月29日(水)から発売されています!クリスマスモチーフがデザインされたステンレスボトルやマグをはじめ、キラリと光るグリッターが大人かわいいタンブラーなど、この時季にしか手に入らないグッズが勢揃い。プレゼントにぴったりな、ドリンクチケット付きのメッセージカードもお見逃しなく!

■2023年「ホリデーシーズン第2弾グッズ」

販売期間:2023年11月29日(水)〜 ※在庫がなくなり次第終了

販売場所:全国のスターバックス店舗(一部店舗を除く)、およびオンラインストア

スターバックスオンラインストア

https://www.starbucks.co.jp/onlinestore/

クリスマス気分を盛り上げる「ホリデーシーズン第1弾グッズ」を11月1日(水)から発売します。2023年はホリデーを“レトロかつ新鮮な世界観”で表現したコレクション。ネオンカラーの星が描かれたステンレスボトルやマグカップ、毎年恒例のクリスマス専用GOTOカップ“レッドカップ”をモチーフにしたオーナメントやリユーザブルカップ、メッセージカードなどがラインナップされています。スターバックスのキャラクター的存在・くまのベアリスタのぬいぐるみもありますよ。気になる方は早めにチェックして!

■2023年「ホリデーシーズン第1弾グッズ」

販売期間:2023年11月1日(水)〜 ※なくなり次第終了

販売場所:全国のスターバックス店舗(一部店舗を除く)、およびオンラインストア

スターバックスオンラインストア

https://www.starbucks.co.jp/onlinestore/

※一部オンラインストアや都道府県の限定品あり

ハロウィンの新作グッズ「HALLOWEEN2023」が、2023年10月11日(水)に発売!今年はハロウィンらしい遊び心と、楽しい仕掛け満載のグッズが勢揃い。黒にピンクや紫を合わせた怪しげなカラーに、猫やゴーストをあしらったハロウィンならではのデザインはとってもキュート。他にもオンラインショップ限定で、昨年大人気だったゴーストの仮装をしたぬいぐるみベアリスタも再販されるので要チェックです!

■2023年ハロウィン新作グッズ「HALLOWEEN2023」

販売期間:2023年10月11日(水)〜 ※在庫がなくなり次第終了

販売場所:全国のスターバックス店舗(一部店舗を除く)、およびオンラインストア

※一部オンラインショップ限定商品あり

スターバックスオンラインストア:

https://www.starbucks.co.jp/onlinestore/

レトロかわいい!ディズニーコラボ「Relive The Magic Together」がオンラインストアで限定発売

スターバックスとディズニーのコラボレーションアイテムが、オンラインストア限定で2023年10月4日(水)より販売スタート!「Relive The Magic Together」をテーマにデザインされたオリジナルステンレスボトルは全部で6種類。ミッキーやドナルドなどディズニーの仲間が描かれるノスタルジックな世界観は、どこか懐かしくあたたかな雰囲気。友人や家族、大切な人と一緒に使いたくなる、そんなアイテムをご紹介します♪

■STARBUCKS®×Disney「Relive The Magic Together」

販売期間:2023年10月4日(水)〜なくなり次第終了

販売場所:スターバックス公式オンラインストア 特設ページ

https://www.starbucks.co.jp/disney/

※在庫・販売状況について、電話での問合わせ不可。

※商品はなくなり次第終了。最新の在庫状況はスターバックス公式オンラインストアの商品ページをご確認ください。

※スターバックス公式オンラインストアへのアクセスが集中した際に、オンライン上の「待合室」に誘導し、順番に案内するサービスを導入。

毎年9月になると発売される、スターバックス創業記念の限定グッズ「アニバーサリーコレクション」。2023年も9月1日(金)から登場します!今年はオレンジとブルーグリーンが特徴的なステンレスボトルやタンブラー、ビバレッジカードがラインナップされています。タンブラーに刻まれる、人魚のウロコを模した凹凸がとってもキレイ!クマのキャラクター・ベアリスタも人魚のぬいぐるみになって登場しますよ。ぜひ、店頭&オンラインストアでチェックしてみて。

■2023年秋シーズン第1弾「アニバーサリー2023」グッズ

販売期間:2023年9月1日(金)〜 ※在庫がなくなり次第終了

販売場所:全国のスターバックス店舗(一部店舗を除く)、およびオンラインストア

スターバックスオンラインストア

https://www.starbucks.co.jp/onlinestore/

※一部オンラインストア限定商品あり。

カスタマイズが楽しい!BEAMS(ビームス)コラボ「Find MY TOGO Style」がオンラインストアで限定発売

BEAMS×スターバックスのコラボレーショングッズで、サマーシーズンをおしゃれ&身軽に!「Find MY TOGO Style」をテーマに新たなTOGOスタイルを提案するアイテムが、2023年7月26日(水)からスターバックスオンラインストアで限定販売します。スターバックスのグリーン、BEAMSのオレンジのカラーを取り入れたエコバッグやボトルホルダー、ミニポーチなど、別売りのロープストラップを付ければトレンド感あるファッションに♪保冷バッグもあるので、お気に入りのアイテムを見つけて、夏のおでかけを楽しんでみませんか?

■STARBUCKS®×BEAMSコラボレーショングッズ「Find MY TOGO Style」

販売期間:2023年7月26日(水)〜 ※なくなり次第終了

販売場所:スターバックス オンラインストア

https://www.starbucks.co.jp/beams/find-my-togo-style/

「GO! Summer Trip」と題し、”夏のトラベル” をテーマにした「サマーシーズン第3弾グッズ」の販売が、2023年7月12日(水)からスタートします。スイカや桃、海をモチーフにした夏らしいデザインはとってもキュート!おでかけに便利なアイテムも登場するので、店頭&オンラインストアでチェックしてみてくださいね。

■2023年サマーシーズン第3弾グッズ 「GO! Summer Trip」

販売期間:2023年7月12日(水)〜 ※在庫がなくなり次第終了

取扱店舗:「全国のスターバックス店舗(一部店舗を除く)およびオンラインストア

スターバックスオンラインストア

https://www.starbucks.co.jp/onlinestore/

コールドブリューをお家で作れる!「スターバックス リザーブ® ロースタリー 東京」2023サマーシーズンのアイテムが登場

2023年6月28日(水)から東京・中目黒の「スターバックス リザーブ® ロースタリー 東京」にて、新たにサマーシーズングッズが発売されます。ステンレスカップやグラスなど、涼やかなアイスコーヒーを彩るアイテムの中には、お家で簡単にコールドブリュー コーヒー(水出しコーヒー)を作れるコールドブリューメーカーも!コーヒー好きにはたまらないアイテムが揃います。一部商品はオンラインストアや「スターバックス リザーブ®」取扱店舗でも購入が可能なので、気になる方はぜひチェックしてみてくださいね。

■「スターバックス リザーブ® ロースタリー 東京」2023年サマーシーズン グッズ

販売期間:2023年6月28日(水)〜

取扱店舗:「スターバックス リザーブ® ロースタリー 東京」※一部商品は「スターバックス 公式オンラインストア」、「スターバックス リザーブ®」取扱店舗でも販売

スターバックスオンラインストア:

https://www.starbucks.co.jp/onlinestore/

「SUMMER BLUE」をテーマにした「サマーシーズン第2弾グッズ」を2023年5月31日(水)より発売。今回はひまわりやクジラなど夏らしいアイテムが描かれた、ブルーカラーのマグカップやタンブラーをはじめ、保存に便利なキャニスターも登場!暑い夏を元気に乗り越える爽やかなグッズをぜひ、店頭&オンラインストアでチェックしてみてください。

■2023年サマーシーズン第2弾グッズ 「SUMMER BLUE」

販売期間:2023年5月31日(水)〜 ※在庫がなくなり次第終了

販売場所:全国のスターバックス店舗(一部店舗を除く)およびオンラインストア

スターバックスオンラインストア

https://www.starbucks.co.jp/onlinestore/

新作にサスティナブルなグッズが登場!これからのシーズン、フェスやキャンプなどアウトドアを楽しまれる方も多いのでは?2023年5月31日(水)から発売される「サマーシーズン第2弾グッズ」には、かわいいのに持ち運びに便利&環境に配慮したグッズがラインナップされています。折り畳めるシリコンボトルや、持ち歩きに便利なホルダー、リサイクルや植物由来の素材で作られたタンブラーは、レジャーはもちろん、ちょっとしたおでかけにもおすすめです♪

■2023年サマーシーズン第2弾グッズ

販売期間:2023年5月31日(水)〜 ※在庫がなくなり次第終了

販売場所:全国のスターバックス店舗(一部店舗を除く)およびオンラインストア

スターバックスオンラインストア

https://www.starbucks.co.jp/onlinestore/

左から「JIMOTO Made小倉織ミニバッグKITAKYUSHU」と「JIMOTO Made小倉織ミニバッグMOJIKO」各6550円

日本各地にある魅力的な産業や素材を取り入れて、地元の職人と共同開発したグッズをその地域で限定販売するスターバックスの「JIMOTO Made」プロジェクト。その新作が2023年4月24日(月)から登場!福岡県北九州市の伝統工芸・小倉織にフォーカスした「JIMOTO Made小倉織ミニバッグKITAKYUSHU」と「JIMOTO Made小倉織ミニバッグMOJIKO」が、北九州市内の限定店舗で販売されます。旅行のお土産にもぴったりの布バッグ誕生のストーリーやデザイン、気になる価格などご紹介します♪

■スターバックス「JIMOTO Made小倉織ミニバッグKITAKYUSHU」「JIMOTO Made小倉織ミニバッグMOJIKO」

販売期間:2023年4月24日(月)~

取扱店舗:スターバックス コーヒー イオン若松店、小倉京町店、リバーウォーク北九州デコシティ店、サンリブシティ小倉店、イオンモール八幡東店、アミュプラザ小倉店、門司港駅店、黒崎駅店、ジ アウトレット北九州店、到津の森公園店、八幡永犬丸店(2023年5月8日オープン)

※「JIMOTO Made小倉織ミニバッグMOJIKO」は、門司港駅店のみの販売となります。

▶▶詳しくはこちら!

2023年4月19日(水)から、母の日(5月の第2日曜日、2023年は5月14日(日))へ向けたグッズを発売。カーネーションの花や、仲のいいハチドリ親子をモチーフにしたエレガントなマグカップ、ドリンク引換券付きメッセージカードが揃います。実用的だから、年代問わず喜ばれること間違いなし!今年はスターバックスのグッズを贈り物にして、日頃の感謝の気持ちを伝えてみては?

■2023年「母の日グッズ」

販売期間:2023年4月19日(水)〜 ※在庫がなくなり次第終了

販売場所:全国のスターバックス店舗(一部店舗を除く)、およびオンラインストア

スターバックスオンラインストア:

https://www.starbucks.co.jp/onlinestore/

サステナブルな未来のために、私たちができること。2023年4月19日(水)から、シンプルで愛用したくなるグッズ「Greener Goods」が発売。環境に配慮した素材で作られたマグカップやタンブラーなどがラインナップされます。SDGs達成へさまざまな企画を進めるスターバックスの取り組みに、あなたもぜひ参加してみて。

■2023年「Greener Goods」

販売期間:2023年4月19日(水)〜 ※在庫がなくなり次第終了

販売場所:全国のスターバックス店舗(一部店舗を除く)、およびオンラインストア

スターバックスオンラインストア:

https://www.starbucks.co.jp/onlinestore/

初夏に向けて「サマーシーズン第1弾グッズ」を2023年4月12日(水)から発売。カラフルなフルーツと、スターバックスにゆかりのある動物たちをモダンに描いたマグカップやタンブラー、ステンレスボトルなど、持っているだけでも気分がアガる夏らしいグッズが勢揃いします。ぜひ、店頭&オンラインストアでチェックしてみて。

■2023年「サマーシーズン第1弾グッズ」

発売日:2023年4月12日(水)〜 ※なくなり次第終了

販売場所:全国のスターバックス店舗(一部店舗を除く)、およびオンラインストア

スターバックスオンラインストア:

https://www.starbucks.co.jp/onlinestore/

©2023Peanuts Worldwide LLC

スヌーピーとスターバックスが再びコラボレーション♪ 世界中で愛され続ける新聞コミック「PEANUTS(ピーナッツ)」と2度目のコラボレーショングッズ第1弾を2023年3月22日(水)から発売。ステンレスボトルやグラスマグなどを、スターバックス オンラインストア限定品として販売します。“自分らしさ”と“多様性”をメッセージに込めた、カラフルなグッズが揃います。あなたもグッズを揃えて新生活をカラフルにしてみては?

■「STARBUCKS®×PEANUTSコラボレーション#2」第1弾グッズ

発売日:2023年3月22日(水)〜 ※なくなり次第終了

販売場所:スターバックス オンラインストア

特設サイト:

https://www.starbucks.co.jp/cafe/peanuts/



「春の新作グッズ」が3月17日から店頭販売されます! 春からの新たな生活にもぴったりのデザインのタンブラーやボトル、ケトルなどが登場。イエローやエメラルドグリーンがさわやかな印象のシンプルで実用性の高いグッズがラインナップされています。新しい生活が始まる方も、そうでない方も、身の回りのアイテムを新調して心機一転してみませんか?

■スターバックス 2023年「春の新作グッズ」

販売期間:2023年3月17日(金)〜 ※なくなり次第終了

販売場所:全国のスターバックス店舗(一部店舗を除く)、およびオンラインストア

スターバックスオンラインストア

https://www.starbucks.co.jp/onlinestore/



写真左から、「スターバックスコーヒーダイナーピンバッチセット」1500円、「スターバックスコーヒーダイナーグラス」355ml 3250円、「スターバックスコーヒーダイナーマグ」355ml 2350円

2023年3月15日(水)から春のプロモーションを開始。今回のテーマは“アメリカの懐かしいポップな世界観”です! 発売されるのは、アメリカのレトロなコーヒーショップをイメージしたマグカップや、グラス、ピンバッチなど。陽気でハジけるようなSpringグッズは、持っているだけでテンションUPしそう! ぜひ、店頭でチェックしてみて。

■スターバックス「春のプロモーショングッズ」

販売期間:2023年3月17日(金)〜 ※なくなり次第終了

販売場所:全国のスターバックス店舗(一部店舗を除く)、およびオンラインストア

スターバックスオンラインストア

https://www.starbucks.co.jp/onlinestore/

2023年3月3日(金)から「SAKURAシリーズ第2弾」グッズの新作が発売! 今回はモダンでスタイリッシュな桜のモチーフのタンブラーやマグカップが登場します。くすみピンクがイマドキ感のあるおしゃれなグッズ10種をご紹介します♪ いち早く3月1日(水)から、スターバックスオンラインストアで発売されるので、気になる方はチェックして。

■スターバックス「SAKURAグッズ第2弾」

販売期間:2023年3月3日(金)〜 ※なくなり次第終了

販売場所:全国のスターバックス店舗(一部店舗を除く)、およびオンラインストア

スターバックスオンラインストア

https://www.starbucks.co.jp/onlinestore/

桜の美しさ満開!「SAKURA グッズ 第1弾」さくら色のマグカップやタンブラーが登場!

「SAKURA グッズ 第1弾」として「The SAKURA Beauty shining in the light グッズ」を2023年2月17日(金)から発売。ピンクとブルーの桜のモチーフをあしらったかわいらしいステンレスボトルや、タンブラーなどのグッズをラインナップ! 今年ならではのデザインで春を先取りしちゃいましょう♪

■スターバックス「SAKURAグッズ 第1弾」

「The SAKURA Beauty shining in the light グッズ」

販売期間:2023年2月17日(金)〜 ※在庫がなくなり次第終了

取扱店舗:全国のスターバックス店舗 (一部店舗を除く)およびオンラインストア

スターバックスオンラインストア

https://www.starbucks.co.jp/onlinestore/

バレンタインの王道、チョコとハートがモチーフ! 2023年「Winter シーズン第2弾 グッズ」が発売!

バレンタインにぴったりのかわいさ溢れる「Winterシーズンの第2弾グッズ」を2023年1月18日(水)より発売。チョコレートやハートをモチーフにしたデザインのマグカップやタンブラー、バレンタインらしい装いのベアリスタのアイテムなど、バレンタイン気分を高めてくれること間違いなしのかわいらしいグッズが勢揃い! ぜひオンラインストアや店頭でチェックしてみてください♪

■2023年「Winter シーズン第2弾グッズ」

販売期間:2023年1月18日(水)〜 ※在庫がなくなり次第終了

取扱店舗:全国のスターバックス店舗 (一部店舗を除く)およびオンラインストア

スターバックスオンラインストア

https://www.starbucks.co.jp/onlinestore/

冬を彩るカラフルな2022-2023年の「Winterシーズンの第1弾グッズ」を12月26日(月)より発売。2023年の干支・うさぎにちなみ、3姉妹のうさぎがモチーフになったアイテムや、うさぎに扮したベアリスタのぬいぐるみなど、冬の気分を高めてくれること間違いなしのグッズが勢揃い! ぜひオンラインストアや店頭でチェックしてみてください。

■2022-2023年「Winterシーズン第1弾グッズ」

販売期間:2022年12月26日(月)〜 ※在庫がなくなり次第終了

販売場所:全国のスターバックス店舗(一部店舗を除く)、およびオンラインストア

スターバックスオンラインストア

https://www.starbucks.co.jp/onlinestore/

※一部、オンラインストア限定商品あり

「縁起物チャーム癸卯歳干支土鈴」2530円

京都市東山区にあるスターバックス コーヒー3店舗限定では、新年にふさわしいJIMOTO made Series HIGASHIYAMA「縁起物チャーム」が2022年12月13日(火)から発売。来年の干支である「うさぎ」をモチーフにした「縁起物チャーム癸卯歳干支土鈴」のほかにも、招き猫土鈴のクロ、シロ、ミケが販売されます! 遊び心のあるキュートな商品で、来年の運気が上がるかも!?

■JIMOTO made Series HIGASHIYAMA「縁起物チャーム癸卯歳干支土鈴」

販売期間:2022年12月13日(火)〜2022年2月3日(金)※なくなり次第終了

販売条件:「縁起物チャーム癸卯歳干支土鈴」完売まで、1名につき1店舗1個まで購入可能

取り扱い店舗:スターバックス コーヒー 京都祇園ホテル店、京阪祇園四条駅店、京都二寧坂ヤサカ茶屋店

▶▶詳しくはこちら!

「ホリデーシーズン第2弾グッズ」を2022年12月2日(金)より発売。今年は冬空に舞う雪やキラキラと輝くオーロラをモチーフにして、上品なピンクや白を使った季節を問わず使えるアイテムがたくさん登場します。持っているだけでクリスマス気分が高まるグッズをぜひチェックしてみて♪

■2022年ホリデーシーズン第2弾「“Crystal Shine of the Winter Sky”グッズ」

販売期間:2022年12月2日(金)〜 ※在庫がなくなり次第終了

販売場所:全国のスターバックス店舗(一部店舗を除く)、およびオンラインストア

スターバックスオンラインストア

https://www.starbucks.co.jp/onlinestore/

ハンドメイドで天竜杉のぬくもりを感じる「JIMOTO Made 天竜杉スリーブ付カップ」が浜松市内限定で発売

「JIMOTO Made 天竜杉スリーブ付カップ」 237ml 1万1150円

スターバックスが日本各地の産業、素材とコラボレーションするプロジェクト「JIMOTO made Series」から新商品が登場! 浜松市内のスターバックス13店舗にて発売されます。日本三大人工美林のひとつである「天竜美林」を使用したスリーブとカップにはいったいどんな秘密があるのでしょうか。発売時期や値段、購入場所の情報もチェックです。

■「JIMOTO Made 天竜杉スリーブ付カップ」

販売期間:2022年11月14日(月)〜

販売場所:スターバックス コーヒー ザザシティ浜松店、イオンモール浜松志都呂店、イオンモール浜松市野 店、浜名湖サービスエリア店、浜松駅 新幹線ラチ内店、浜松新津町店、プレ葉ウォーク浜北店、浜松佐鳴台店、 浜松半田山店、浜松城公園店、TSUTAYA 佐鳴台店、浜松 メイワン エキマチウエスト店、 浜松 メイワン 2階店

※手作りのため数量に限りがあり入荷待ちの可能性があります。

▶▶詳しくはこちら!

クリスマス気分を盛り上げる「ホリデーシーズン第1弾グッズ」を発売。オンラインストアでは先行して11月1日(火)から、店舗では11月4日(金)から販売をスタートします。2022年は、“クリスマスの夜に動き出す、おもちゃ”をイメージしたタンブラーやマグカップが登場♪ スターバックスのキャラクター的存在、くまのベアリスタのぬいぐるみもありますよ。気になる方は早めにチェックして!

■2022年「ホリデーシーズン第1弾グッズ」

販売期間:2022年11月4日(金)〜 ※在庫がなくなり次第終了(オンラインストアのみ2022年11月1日(火)〜)

販売場所:全国のスターバックス店舗(一部店舗を除く)、およびオンラインストア

スターバックスオンラインストア

https://www.starbucks.co.jp/onlinestore/

2022年10月12日(水)より「ハロウィン新作グッズ」が発売。今年は黒猫グッズがたくさん登場します! 黒と紫、ピンクをキーカラーにしたグッズは、つぶらな瞳のかわいいネコやカボチャ、おばけなどがデザインされています。そのほか、オンラインショップ限定の“おばけの装い”のぬいぐるみベアリスタにも注目です!

■2022年「ハロウィン新作グッズ」

販売期間:2022年10月12日(水)〜 ※在庫がなくなり次第終了

販売場所:全国のスターバックス店舗(一部店舗を除く)、およびオンラインストア ※一部オンラインショップ限定商品あり

スターバックスオンラインストア

https://www.starbucks.co.jp/onlinestore/

日本の秋がモチーフ! 秋の新作グッズ「Been There Series」シリーズに、マグカップやボトルが登場

2022年10月12日(水)から、秋の新作グッズとして「Been There Series」のAUTUMNシリーズが登場。今回のグッズは紅葉や田園の稲穂を描き、色合いもオレンジと黄色で日本の秋をモチーフにデザインされています。そのほか、毎年好評のキャンパススケジュールブックも。持っているだけでわくわくした気分になる今回の新作グッズ。ぜひチェックしてみて。

■2022年「秋の新作グッズ」

販売期間:2022年10月12日(水)〜 ※在庫がなくなり次第終了

販売場所:全国のスターバックス店舗(一部店舗を除く)、およびオンラインストア

スターバックスオンラインストア

https://www.starbucks.co.jp/onlinestore/

© 2022 Peanuts

スターバックス オンラインストア限定品として発売され、話題をよんでいる「PEANUTS(ピーナッツ)」との初コラボレーショングッズ。新たに、全国のスターバックス店舗で購入できるアイテムが2022年10月3日(月)から発売されます! 登場するのは、グリーンエプロン姿のスヌーピーが描かれたリユーザブルカップとスターバックス カード2種類の3アイテム。身近になったコラボグッズをぜひチェックして。

■STARBUCKS®×「PEANUTS」コラボレーショングッズ(実店舗販売商品)

発売日:2022年10月3日(月)〜 ※なくなり次第終了

販売場所:全国のスターバックス店舗(一部店舗を除く)

特設サイト:

https://www.starbucks.co.jp/peanuts2022/

※販売初日のみ各商品1名1個まで購入可能。

※店舗への在庫に関する問合せはご遠慮ください。

※ドライブスルーレーンでは販売なし。

※発売前日から店舗にて並ぶことはご遠慮ください。

© 2022 Peanuts

なんと、スヌーピーがスターバックスのパートナー(従業員)に♪ 世界中で愛され続ける新聞コミック「PEANUTS(ピーナッツ)」とスターバックスが初のコラボレーション! グリーンエプロン姿のスヌーピーのぬいぐるみや、ボトル、タンブラー、マグカップなどのグッズとして登場。第1弾を2022年9月28日(水)から、第2弾を2022年10月5日(水)から限定販売します。そのグッズ23アイテムをすべてご紹介! …これは、スターバックス&PEANUTSファンならずとも手に入れたい貴重な品! スターバックス オンラインストア限定品となりますので、気になる方は早めにチェックして。

■STARBUCKS®×「PEANUTS」コラボレーショングッズ

販売期間:

第1弾 2022年9月28日(水)〜 ※なくなり次第終了

第2弾 2022年10月5日(水)〜 ※なくなり次第終了

※それぞれ販売される商品が違います。ご注意ください。

販売場所:スターバックス オンラインストア

特設サイト:

https://www.starbucks.co.jp/peanuts2022/

人魚のベアリスタが、かわいすぎる! 2022年秋シーズン第1弾「SIREN'S CORAL TREASURE」グッズが登場

ベアリスタが人魚に! 2022年9月1日(木)から、スターバックス コーヒーでは秋に向けてオータムシーズン第1弾グッズを発売。今回のテーマは「SIREN'S CORAL TREASURE」。美しい海を守りたいという願いを込めて、サイレン(ふたつの尾をもつ海の精、人魚)とサンゴを描いたコレクションが登場します! かわいいクマのキャラクター「ベアリスタ」が人魚に扮したグッズや、ブルーを基調とした華麗な人魚デザインのタンブラーやマグカップなどが揃いします。ぜひ、店頭&オンラインストアでチェックしてみて。

■2022年秋シーズン第1弾「SIREN'S CORAL TREASURE」グッズ

販売期間:2022年9月1日(木)〜 ※在庫がなくなり次第終了

販売場所:全国のスターバックス店舗(一部店舗を除く)、およびオンラインストア ※一部オンラインショップ限定商品あり

スターバックスオンラインストア

https://www.starbucks.co.jp/onlinestore/

世界のスターバックスで展開される新作グッズを、2022年9月1日から特別に日本でも販売!今回のテーマは「FUZZY BUNNY」。中秋の名月をイメージして、ウサギをモチーフにした遊び心あるデザインが特徴です。こちらのグッズは、公式オンラインストアのみの限定販売となります。気になる方は、ぜひチェックしてみて。

■「FUZZY BUNNY」グッズ

販売期間:2022年9月1日(木)〜 ※在庫がなくなり次第終了

販売場所:スターバックスオンラインストア

https://www.starbucks.co.jp/onlinestore/

※スターバックス店舗での販売はありません。

スターバックス コーヒーでは2022年サマーシーズン第3弾のグッズとして、夏のアウトドアシーンをイメージして作られた「ECO−CAMPING(エコキャンピング)」を発売(一部、8月10日(水)発売商品あり)。落ち着いたアースカラーやデザインのアイテムで夏のアウトドアシーンはもちろん、普段使いでも活躍すること間違いなしです!

■2022年サマーシーズン第3弾「ECO−CAMPING(エコキャンピング)」グッズ

販売期間:2022年7月13日(水)〜 (一部、8月10日(水)発売商品あり)※在庫がなくなり次第終了

販売場所:全国のスターバックス店舗(一部店舗を除く)、およびオンラインストア

スターバックスオンラインストア

https://www.starbucks.co.jp/onlinestore/

2022年アジアコレクション グッズ「BACK-TO-SCHOOL」を8月10日(水)からオンラインストアで限定販売

世界のスターバックスで展開される新作グッズを特別に、日本でも販売!グローバルで展開されるアジアコレクション グッズの一部を、2022年8月10日(水)から発売します。今回のテーマは「BACK-TO-SCHOOL」。新学期をイメージして、カラフルな文房具をモチーフにした遊び心あるデザインが特徴です。こちらのグッズは、公式オンラインストアのみの限定販売となります。気になる方は、ぜひチェックしてみて。

■アジアコレクション グッズ「BACK-TO-SCHOOL」

販売期間:2022年8月10日(水)〜 ※在庫がなくなり次第終了

販売場所:スターバックスオンラインストア

https://www.starbucks.co.jp/onlinestore/

※スターバックス店舗での販売はありません。

2022年サマーシーズン第2弾「Yori Dori Midori」グッズが発売

2022年6月8日(水)から、リサイクル素材や再生可能な資源で作られた、「Yori Dori Midori(ヨリドリミドリ)」グッズを発売。地球にやさしいだけでなく、気分を盛り上げてくれるデザインの”ミドリ”グッズ。環境月間の6月に、お気に入りのMY CUPやアイテムで、楽しみながら地球の未来につながる一歩をはじめてみませんか?

■2022年サマーシーズン第2弾「Yori Dori Midori」グッズ

販売期間:2022年6月8日(水)〜 ※在庫がなくなり次第終了

販売場所:全国のスターバックス店舗(一部店舗を除く)、およびオンラインストア

スターバックスオンラインストア

https://www.starbucks.co.jp/onlinestore/

2022年サマーシーズン第2弾「SIREN’s SHINY BEACH」グッズが発売

スターバックスのロゴに使用される人魚(サイレン)や海をモチーフにした「SIREN’s SHINY BEACH」グッズを2022年6月1日(水)から発売。今回の新作グッズは、キラキラと輝く水面や夏のビーチをイメージ。夏を感じさせるさわやかで洗練されたデザインのグッズばかりが揃います。このグッズたちとともに今年の夏を涼やかに楽しんでみては?

■2022年サマーシーズン第2弾「SIREN’s SHINY BEACH」グッズ

販売期間:2022年6月1日(水)〜 ※在庫がなくなり次第終了

販売場所:全国のスターバックス店舗(一部店舗を除く)、およびオンラインストア

スターバックスオンラインストア

https://www.starbucks.co.jp/onlinestore/

キラリ*。ネオンカラーが夏らしい!「アジアコレクション グッズ」2022年をオンラインストアで限定販売

アジアコレクション新作グッズを特別に、日本でも販売!グローバルで展開される「アジアコレクション グッズ」の一部を、2022年5月11日(水)から発売します。ネオンカラーが弾ける、元気で楽しい夏にぴったりのグッズがラインナップされています。 こちらのグッズは、公式オンラインストアのみの限定販売。気になる方は、ぜひチェックしてみて。

■「アジアコレクション グッズ」

販売期間:2022年5月11日(水)〜 ※在庫がなくなり次第終了

販売場所:スターバックスオンラインストア

https://www.starbucks.co.jp/onlinestore/

※スターバックス店舗での販売はありません。

かわいいベアリスタ・グッズがいっぱい!2022「サマーシーズン」グッズが発売

2022年4月13日(水)から、初夏に向けて「サマーシーズン」グッズを発売。かわいいクマのキャラクター「ベアリスタ」がデザインされた、カラフルなマグカップやタンブラーに加えて、夏の夜をイメージした大人っぽいステンレスボトルなど、見るだけでもテンションUPする夏らしいグッズが勢揃いします。ぜひ、店頭&オンラインストアでチェックしてみて。

■2022年「サマーシーズン」グッズ

販売期間:2022年4月13日(水)〜 ※在庫がなくなり次第終了

販売場所:全国のスターバックス店舗(一部店舗を除く)、およびオンラインストア ※一部、オンラインストア限定商品あり

スターバックスオンラインストア

https://www.starbucks.co.jp/onlinestore/

「スターバックス® クリーミーティーラテ」 200mlカップ 希望小売価格 219円

いつでも気軽にスターバックスのドリンクが楽しめる人気のチルドカップシリーズに、新作「スターバックス® クリーミーティーラテ」が登場!2023年9月5日(火)より期間限定で、全国のコンビニエンスストアやスーパーマーケットにて販売されます。ミルクのコクとローストシュガーのほろ苦い甘さが、秋冬にぴったり。ほっとひと息つける味わいをお見逃しなく!

■「スターバックス® クリーミーティーラテ」

発売日: 2023年9月5日(火)

取扱店舗:全国のコンビニエンスストア、スーパーマーケット(一部店舗を除く)

公式サイト:https://enjoystarbuckschilled.jp/saltyvanilla.html



【実食レポート】ちゅるっとコーヒージェリー!「ソルティバニラ with コーヒージェリー」チルドカップが全国のコンビニで登場!

「スターバックス ソルティバニラ with コーヒージェリー」180gカップ1本あたり 希望小売価格 248円

いつでも気軽に楽しめると人気のスターバックス® チルドカップシリーズ。新作「スターバックス® ソルティバニラ with コーヒージェリー」が、2023年8月8日(火)より期間限定で、全国のコンビニエンスストアにて販売。爽やかな塩バニラ味×コーヒージェリーの組み合わせって、一体どんな味?さっそく飲んでみたので、その魅力やカロリーなど気になる情報もご紹介します。今しか飲めないこのクセになる味わい…要チェックです!

■「スターバックス® ソルティバニラ with コーヒージェリー」

発売日: 2023年8月8日(火)

取扱店舗:全国のコンビニエンスストア(一部店舗を除く)

公式サイト:https://enjoystarbuckschilled.jp/saltyvanilla.html



抹茶×ほうじ茶をMIX!期間限定「抹茶ラテ with ほんのりほうじ茶」チルドカップが、全国のコンビニで登場!

「スターバックス® 抹茶ラテ with ほんのりほうじ茶」 180mlカップ 希望小売価格 248円

いつでもどこでも、気軽にスターバックスのドリンクを楽しめるチルドカップシリーズに、「スターバックス® 抹茶ラテ with ほんのりほうじ茶」が登場。6月20日(火)より期間限定で、全国のコンビニエンスストアにて発売されます。濃厚な宇治抹茶に、ほんのりほうじ茶とミルクが溶け合う贅沢な味わいをこの機会にぜひ!

■「スターバックス® 抹茶ラテ with ほんのりほうじ茶」

発売日: 2023年6月20日(火)

取扱店舗:全国のコンビニエンスストア(一部店舗を除く)

公式サイト:https://enjoystarbuckschilled.jp/matcha.html



左「スターバックス® GRAB&GO アイスド ブラック」希望小売価格 158円(税別)、右「スターバックス® GRAB&GO アイスド ラテ」希望小売価格 168円(税別)

おでかけの時はもちろん、仕事や勉強の合間にちょっとひと息。そんな時にいつでも気軽にスターバックスのコーヒーが楽しめる、500mlペットボトル入りコーヒー「スターバックス® GRAB&GO アイスド ブラック」と「スターバックス® GRAB&GO アイスド ラテ」がセブン-イレブン限定で、2023年6月20日(火)より販売スタート!こだわりの一杯をぜひお楽しみください。

■「スターバックス® GRAB&GO アイスド ブラック」「スターバックス® GRAB&GO アイスド ラテ」 500mlペットボトル

発売日:2023年6月20日(火)

取扱店舗:全国のセブン-イレブン(一部店舗を除く)

公式サイト:https://starbucks-rtd.jp/grabandgo/



チルドカップシリーズより「スターバックス® クリーミーキャラメルマキアート」が新登場。全国のコンビニエンスストアにて、2022年12月20日(火)から期間限定発売されています。2023年の干支・うさぎがデザインされたおめでたいカップもキュートで、香ばしいキャラメル、薫り高いコーヒー、濃厚なミルクのハーモニーが楽しめるのだとか。実際に飲んでみましたので、その魅力と気になるカロリーもご紹介します!

■「スターバックス® クリーミーキャラメルマキアート」

発売日:2022年12月20日(火)

取扱店舗:全国のコンビニエンスストア(一部店舗を除く)

商品特設ページ:

https://enjoystarbuckschilled.jp/caramelmacchiato.html

▶▶詳しくはこちら!

チルドカップシリーズより「スターバックス® トリプルチョコレートラテ」が新登場。全国のコンビニエンスストアにて、2022年11月8日(火)から限定発売されます。濃厚なチョコレートとクリーミーなミルクの味わいにうっとりとした時間を過ごしませんか? 実際に飲んでみましたので、その魅力と気になるカロリーもご紹介します!

■「スターバックス®トリプルチョコレートラテ」

発売日: 2022年11月8日(火)

取扱店舗:全国のコンビニエンスストア(一部店舗を除く)

商品特設ページ:

https://enjoystarbuckschilled.jp/triplechocolatelatte.html

「スターバックス® CAFÉ FAVORITES 抹茶ラテ」容量:280mlペットボトル 希望小売価格:160円

好評のペットボトルコーヒー飲料シリーズに、新たなラインナップが加わります。「スターバックス® CAFÉ FAVORITES 抹茶ラテ」が2022年11月1日(火)は、全国のセブン-イレブンなどのコンビニエンスストアを含む、セブン&アイグループの限定発売。コク深い抹茶とミルクのやさしい味わいが特徴の一杯をぜひお楽しみください!

■「スターバックス® CAFÉ FAVORITES 抹茶ラテ」

発売日:2022年11月1日(火)

取扱店舗:全国セブン&アイグループ(一部店舗を除く)

公式キャンペーンサイト:https://starbucks-rtd.jp/

贅沢スイーツラテ「メルティキャラメルブリュレ with コーヒージェリー」が数量限定で新発売

「スターバックス メルティキャラメルブリュレ with コーヒージェリー」200gカップ 希望小売価格:248円

昨年大好評だったスターバックスのチルドカップシリーズ「スターバックス メルティキャラメルブリュレ with コーヒージェリー」がさらに進化! 濃厚でとろけるような味わいの贅沢な一杯となっています。2022年10月18日(火)から全国のファミリーマートで限定発売されるので、秋も深まるこの機会にぜひ飲んでみて!

■「スターバックス メルティキャラメルブリュレ with コーヒージェリー」

発売日:2022年10月18日(火)

取扱店舗:全国のファミリーマート(一部店舗を除く)

公式サイト:https://enjoystarbuckschilled.jp/meltycaramelbrulee.html

「スターバックス® ほうじ茶ティーラテ」200mlカップ 希望小売価格:216円

昨年人気だったスターバックスのチルドカップシリーズ「スターバックス® ほうじ茶ティーラテ」が新しくなって再登場! より一層ほうじ茶の香りが感じられる、こだわりの一杯となっています。2022年9月20日(火)より全国のコンビニエンスストアなどで限定発売されるので、ぜひこの機会をお見逃しなく!

■「スターバックス® ほうじ茶ティーラテ」

発売日: 2022年9月20日(火)

取扱店舗:全国のコンビニエンスストア(一部店舗を除く)

公式サイト:https://enjoystarbuckschilled.jp/hojicha.html

手軽においしい、カフェラテ&カフェモカ登場!「スターバックス CAFÉ FAVORITES」がリニューアルして、セブン&アイ限定で発売

左「スターバックス CAFÉ FAVORITES カフェラテ」、右「スターバックス CAFÉ FAVORITES カフェモカ」容量:280mlペットボトル 希望小売価格:各151円

スターバックスコーヒーとサントリー食品グループが、昨年数量限定発売し好評を博したペットボトル入りコーヒー「STARBUCKS CAFÉ FAVORITES」シリーズをリニューアル!デザインを一新して、カフェラテと新たにカフェモカを加えて、2022年6月28日(火)よりセブン&アイグループのコンビニエンスストア等限定で発売されます。新しくなったCAFÉ FAVORITESシリーズでスターバックスの贅沢な味わいを気軽に楽しんでみては?

■「スターバックス CAFÉ FAVORITES カフェラテ」

「スターバックス CAFÉ FAVORITES カフェモカ」280mlペットボトル

発売日:2022年6月28日(火)

取扱店舗:全国セブン&アイグループ(一部店舗を除く)

「スターバックス® 抹茶クリームラテ」180gカップ 希望小売価格:216円

スターバックスのチルドカップシリーズより「スターバックス® 抹茶クリームラテ」が新登場。全国のコンビニエンスストアにて、2022年6月21日(火)から限定発売されます。本格的な香り高い宇治抹茶を使用!クリーミーなミルクと、爽やかな隠し味をプラスした、初夏にぴったりなティーラテです。その隠し味とは…?隠し味がきいた抹茶ラテをぜひ実際に飲んでみて。

■「スターバックス® 抹茶クリームラテ」

発売日: 2022年6月21日(火)

取扱店舗:全国のコンビニエンスストア(一部店舗を除く)

いちご果肉たっぷり「ストロベリーwithストロベリークラッシュ」チルドカップが全国ファミマで限定発売!

「スターバックス® ストロベリー with ストロベリー クラッシュ」180gカップ 希望小売価格:248円

スターバックスのチルドカップシリーズより「スターバックス® ストロベリー with ストロベリークラッシュ」が新登場。クリーミーなミルクとストロベリー果肉がたっぷりミックスされた、爽やかな初夏にぴったりの贅沢デザート飲料です。全国の「ファミリーマート」にて限定発売しているので、スタバ好きはぜひ飲んでみて!

■「スターバックス ストロベリー with ストロベリー クラッシュ」

発売日: 2022年5月10日(火)

取扱店舗:全国のファミリーマート(一部店舗を除く)

厳選されたコーヒー豆を使用する「スターバックス® COFFEE CHOICE」に新シリーズ2種類が登場!

左:「スターバックス® COFFEE CHOICE コンフィ」185ml 希望小売価格:129円

右:「スターバックス® COFFEE CHOICE ロースティノーツ」185ml 希望小売価格:129円

スターバックス コーヒーとサントリー食品グループより、新作の缶コーヒー「STARBUCKS®COFFEE CHOICE コンフィ」と「STARBUCKS®COFFEE CHOICE ロースティノーツ」が2022年5月10日(火)から、セブン&アイグループ限定で新発売!スターバックスが厳選したコーヒーを使用したショート缶のシリーズで、コーヒーの味わいで、気持ちの切り替えを提案。今回は新作の2種類を紹介します♪ぜひお仕事や勉強のお供にいかがですか?

■「スターバックス® COFFEE CHOICE コンフィ」

「スターバックス® COFFEE CHOICE ロースティノーツ」

発売日:2022年5月10日(火)

取扱店舗:全国セブン&アイグループ(一部店舗を除く)

●店舗・施設の休みは原則として年末年始・お盆休み・ゴールデンウィーク・臨時休業を省略しています。

●掲載の内容は取材時点の情報に基づきます。内容の変更が発生する場合がありますので、ご利用の際は事前にご確認ください。

●この記事は、『るるぶ&more.』の過去に掲載した記事をもとに作成しています。