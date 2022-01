【今週のおすすめ海外ドラマ】『スノーピアサー』シーズン3、『ロスト・シンボル』日本上陸！

海外ドラマNAVIでは、編集部がおすすめする新シリーズ(再放送も含む場合もあり)を週ごとにご紹介。今週は『Younger/ライザのサバヨミ大作戦』、『スノーピアサー』、『『The Sinner −隠された理由』といった人気作の最新シーズンが上陸するほか、「ダ・ヴィンチ・コード」に続くダン・ブラウンの人気ミステリーシリーズ最新作『ロスト・シンボル』や物議を醸した潜入捜査を描いた『潜入捜査官リジー〜エドゼル作戦の真実』といった話題作もスタートとなる。お見逃しなく!

■1月25日(火)

『スノーピアサー』シーズン3(Netflix)

1982年に発表されたグラフィック・ノベルを原作とした『スノーピアサー』のシーズン3が早くも登場!

寒冷化によって人類の大半が死滅した世紀末的な未来を舞台に、巨大列車"スノーピアサー"の中で繰り広げられる劣悪な差別や階級差、そして凄絶な反乱の行方が描かれる。雪で覆われた世界で居住可能な場所を探し続けるレイトンたちに、怒りと復讐に燃える魔の手が迫り来る。

新シーズンには人気リーガルドラマのカリンダ・シャルマ役でおなじみのアーチー・パンジャビが出演。

■1月26日(水)

『2034 今そこにある未来』(スターチャンネル)

英国マンチェスターに住む一般家庭の視点で、2019年から2034年まで15年間の社会情勢をブラックユーモアたっぷりに風刺した家族ドラマ。字幕版の放送がSTAR1で開始となる。

「トランプ大統領二期目に再選」「IQスコアの低い国民から選挙権を剥奪する法案」など、英国流ブラックジョーク満載の過激な展開で世間を驚かせ、中国では放送禁止になるほど物議を呼んだ。クリエイターを務めるのは『ドクター・フー』『IT'S A SIN 哀しみの天使たち』を手がけた脚本家ラッセル・T・デイヴィース。

『The Sinner −隠された理由−:パーシー』(Netflix)

ハリー・アンブローズ刑事(ビル・プルマン『インデペンデンス・デイ』シリーズ)が、各シーズンで異なる事件の解決に挑むアンソロジースタイルの犯罪サスペンスドラマ『The Sinner』の最終章となるシーズン4。

退職したばかりの刑事ハリーは、パートナーのソーニャと共に訪れたハノーバー島で突然の悲劇を目撃する。

『名探偵モンク』シーズン1(BS12)

エミー賞、ゴールデングローブ賞ほか、全米ドラマアワードを総なめした人気シリーズ。38の恐怖症を持つ犯罪コンサルタント、エイドリアン・モンクが持ち前の鋭い観察力と抜群の記憶力、洞察力によって数々の難事件を解決していく、1話完結型本格推理サスペンス。

モンクを演じるのはコメディからシリアスな役まで幅広く演じ分ける実力派俳優トニー・シャルーブ(『マーベラス・ミセス・メイゼル』)。本作で高い評価を得た彼は、エミー賞では全8シーズンにおいて8年連続でコメディ・シリーズ部門の主演男優賞にノミネートされ(2003年、2005年、2006年に受賞)、ゴールデングローブ賞でも2003年にコメディ・シリーズ部門主演男優賞を受賞した。

■1月27日(木)

『Younger/ライザのサバヨミ大作戦』シーズン5(Hulu)

『ビバリーヒルズ高校白書/青春白書』や『SEX AND THE CITY』のクリエイターであるダレン・スターが手掛けるラブコメ『Younger/ライザのサバヨミ大作戦』。最新となるシーズン5が日本初配信。

シングルマザーになった40歳のライザは、留学中の娘の学費や生活費のためにNYで仕事を探すことに。ところが、15年ぶりに仕事復帰を目指す40代の主婦など雇ってもらえない厳しい現実に直面。そんなとき、バーで出会った20代のイケメン、ジョシュに同世代だと間違われたことをヒントに、年をサバヨミして若者のふりをする作戦にでる...。

■1月28日(金)

『窓辺の女の向かいの家の女』(Netflix)

のクリステン・ベルが主演・製作総指揮を務めるダークコメディ・スリラー。

悲劇ですべてを失ったアン。彼女にとっての生活はワイン片手に自分とは関係のない人の人生を窓から見つけるだけ...。ある日、家の向かいにハンサムな男性と彼の娘が引っ越してくる。ようやく人生に光がさすのを感じたアンだったが、恐ろしい光景を目撃し、警察に電話するも誰も信じてくれず―――。

全8話で監督を務めるのは、『カリフォルニケーション』『デクスター 〜警察官は殺人鬼』のマイケル・レーマン。

『イン・フロム・ザ・コールド』(Netflix)

アメリカ、ニュージャージー郊外で平凡な生活を送っていたシングルマザーが、突然FBIに逮捕される。かつて、ロシアのスパイとして活動した過去を持つ彼女は、再びスパイとなるか、愛する家族と築き上げた今の暮らしを危険にさらすのか、選択を迫られることになる。

主人公を演じるのは、『ブラックリスト』のジーナ・ザネタコス役などで知られるマルガリータ・レヴィエヴァ。

『アフターパーティー』(Apple TV+)

高校の同窓会で起きた殺人事件をテーマにした新コメディ・シリーズ。全8話での展開となるが、一話ごとに明かされるのは登場人物一人ずつの視点で語られるその夜の出来事。一体、何が起きたのか?

出演キャストはデイヴ・フランコ(『easy イージー』)、エヴァリー・カルガニーラ(『ザ・チェア 〜私は学科長〜』)、ベン・シュワルツ(『スペース・フォース』)、サム・リチャードソン(『Veep/ヴィープ』)、ゾーイ・チャオ(『LOVE LIFE』)ら。

『ロスト・シンボル』(U-NEXT)

世界的ベストセラー小説「ダ・ヴィンチ・コード」に続くダン・ブラウンの人気ミステリーシリーズ最新作! 1月28日(金)より U-NEXTで独占配信。

物語はこれまで発表された映画シリーズの前日譚として描かれ、大学で講義を行うラングドンに恩師のピーターからパーティへの招待が来る場面から始まります。パーティ会場であるワシントンD.C.議会議事堂に訪れたラングドンが発見したものは、切断されたピーターの右手。その後、ラングドンは誘拐犯であるマラークからの指示を受け、恩師救出のため議事堂に隠されたさまざまな暗号を解いていくものの、そこには議事堂建造にまつわる世界的陰謀が隠されていて...。

■1月30日(日)

『潜入捜査官リジー〜エドゼル作戦の真実』(AXNミステリー)

1992年英国を震撼させた若い母親の暴行殺人事件。その捜査には、英国の事件捜査史上驚愕の秘密作戦が行われた...。物議を醸した潜入捜査を描いた実録ドラマ。

1992年ロンドン。警視庁の潜入捜査官セイディ・バーンは、男性の同僚に手柄を奪われる環境に不満を抱いていた。そんな中、国中を騒がせたレイチェル・ニッケル暴行殺人事件に関し、捜査に行き詰まった担当刑事から応援を求められる。プロファイリングの専門家が考案した秘密作戦で、セイディは"リジー・ジェームズ"を名乗り、第一容疑者に接近し...。

『ロンドン警視庁コリン・サットンの事件簿』シーズン2(AXNミステリー)

実在の事件を基に、ロンドン警視庁コリン・サットンの視点から調査の模様を克明に描いた人気シリーズの第二弾。

1992年、ロンドン南東部で高齢者女性を狙った連続暴行事件が発生する。犯人が捕まらないまま17年がたった2009年、定年を数か月後に控えたコリン・サットン主任警部は犯行が再開したことを受けて、事件の見直しを命じられる。慣れない現場に戸惑いながらも捜査状況を把握しようと努めるうちに、新たな事件が発生して...。

(海外ドラマNAVI)

