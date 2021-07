『ベター・コール・ソウル』ボブ・オデンカーク、撮影中に倒れ今も入院中

ボブ・オデンカークがAMC製作のドラマ『ベター・コール・ソウル』撮影中に倒れ、病院へ搬送されたと米TV Lineが伝えている。

ニュー・メキシコのアルバカーキにあるセットでの撮影中に倒れたボブ。近くにいたスタッフが駆けつけ救急車を呼んだという。今も入院中で、詳しい様態について正式な最新情報は発表されていない。

2015年にでソウル・グッドマンことジミー・マッギルを演じ、4度のエミー賞主演男優賞ノミネート歴を持つボブ。シリーズはシーズン6をもって幕を下ろす予定で、2022年はじめの放送に向けて撮影が進められている。

ボブは90年代に一世を風靡した人気コメディ『The Ben Stiller Show(原題)」やデヴィッド・クロス(『ブル〜ス一家は大暴走!』)とホストを務めた『Mr. Show With Bob and David(原題)』でコメディアンとしてキャリアを確立。一時は『サタデー・ナイト・ライブ』や『Late Night With Conan O'Brien(原題)』の脚本も担当していた。

俳優としても精力的に活動し、存在感を発揮。TVシリーズでは前述した2作の他にも『ママと恋に落ちるまで』や『FARGO/ファーゴ』といった作品に出演。映画では『ペンタゴン・ペーパーズ/最高機密文書』や『ロング・ショット 僕と彼女のありえない恋』、『ストーリー・オブ・マイライフ/わたしの若草物語』といった話題作への出演が続いた。

最近では『ジョン・ウィック』シリーズのデレク・コルスタッドが手掛けた本格アクション『Mr.ノーバディ』で主演を務め、映画ファンから高い評価を獲得。新境地を開拓したと新たな注目を集めていた。

TV Lineは新たな情報が入り次第伝えるとしているので、続報を待ちたい。(海外ドラマNAVI)



Photo:

『ベター・コール・ソウル』シーズン2の撮影現場より

©Ursula Coyote/Sony Pictures Tele