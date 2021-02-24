¡Ú¸ÍÄÍ·¼¥³¥é¥à¡Û¥³¥í¥Ê²Ò¤À¤«¤é¤³¤½¹Í¤¨¤¿¤¤¡¢AÂåÉ½¤È¸ÞÎØÂåÉ½¤Î¹çÆ±¹ç½É
¡¡¤³¤ì¤Ç¤â¤¦²¿ÅÙÌÜ¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡£³·î25Æü¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿WÇÕ¥¢¥¸¥¢£²¼¡Í½Áª¤Î¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼Àï¤¬¡¢£¶·î¤Ë±ä´ü¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼Â¦¤¬³«ºÅ±ä´ü¤ò¥¢¥¸¥¢¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ¤Ëµá¤á¡¢¾µÇ§¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¤Ç¤Ï·³»ö¥¯¡¼¥Ç¥¿¡¼¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¡£ÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤òÇÉ¸¯¤¹¤ë¤É¤³¤í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤ÎÀ¤³¦Åª¤Ê´¶À÷³ÈÂç¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï³°¹ñ¿Í¤ÎÆþ¹ñ¤ËÀ©¸Â¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¹ñÆâ³°¤Ç¿ôÂ¿¤¯¤Î¹ñºÝÂç²ñ¤¬¡¢±ä´ü¤äÃæ»ß¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤â¤¤¤ë¡£WÇÕÍ½Áª¤âÎã³°¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤À¡£
¡¡¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Î·«¤ê±Û¤·¤â¸Â³¦¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤ÏÅö½éÍ½Äê¤Î¥Û¡¼¥à&¥¢¥¦¥§¥¤¤Ç¤ÏÆñ¤·¤¯¡¢ºòÇ¯¤ÎACL¤Î¤è¤¦¤Ê½¸Ãæ³«ºÅ¤¬¸½¼ÂÌ£¤òÂÓ¤Ó¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡£³·î¤ÎWÇÕ£²¼¡Í½Áª¤ËÏÃ¤òÌá¤½¤¦¡£
¡¡¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¤ÎÍèÆü¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤ÎÊÔÀ®¤âÉÔÆ©ÌÀ¤À¡£
¡¡ºòÇ¯11·î°ÊÍè¤Î³èÆ°¤Ë¤Ê¤ë¡£¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¤ÎÎ©¾ì¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢¹Í¤¨ÆÀ¤ë¥Ù¥¹¥È¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÊÔÀ®¤·¤¿¤¤¤Ï¤º¤À¡£¤·¤«¤·¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤«¤éÁª¼ê¤ò¸Æ¤ÓÌá¤¹¤Î¤Ï¡¢³ÖÎ¥´ü´Ö¤òÇ°Æ¬¤ËÃÖ¤¯¤È¤Û¤ÜÉÔ²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡30Æü¤Î¥â¥ó¥´¥ëÀï¤Ï¡¢¸½»þÅÀ¤ÇÃæ»ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤À¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢25Æü¤Ë¤ÏÂåÂØ¤Î»î¹ç¤òÁÈ¤ß¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¡£¤µ¤é¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢26Æü¤È29Æü¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë£Õ¡½24ÆüËÜÂåÉ½¤Î¥Æ¥¹¥È¥Þ¥Ã¥Á¤â¡¢ÂÐÀïÁê¼ê¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¸½¼ÂÅª¤ÊÂÐ±þ¤È¤·¤Æ¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¹ñÆâÁÈ¤Î¤ß¤Ç¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥¥ã¥ó¥×¤ò³«ºÅ¤·¡¢30Æü¤ËÈ÷¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤í¤¦¡££Ê£±¤Ï£²·îËö¤Ë³«Ëë¤·¡¢¥ë¥ô¥¡¥ó¥«¥Ã¥×¤â£³·îÁá¡¹¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡££³·î25Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥ê¡¼¥°¡¢¥«¥Ã¥×¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¸ø¼°Àï£·»î¹ç¤¬¾Ã²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥â¥ó¥´¥ëÀï¤Ø¸þ¤±¤¿»î¹ç´ª¤Ë¤Ï¡¢ÌäÂê¤¬¤Ê¤µ¤½¤¦¤À¡£
¡¡25Æü¤Ë¥Æ¥¹¥È¥Þ¥Ã¥Á¤¬¤Ç¤¤º¡¢£Õ¡½24ÆüËÜÂåÉ½¤âÂÐÀïÁê¼ê¤¬·è¤Þ¤é¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢£Õ¡½24ÆüËÜÂåÉ½¤ÈÆüËÜÂåÉ½¤Î¹çÆ±¹ç½É¤Ï¤É¤¦¤À¤í¤¦¡£¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ä¹ÈÇòÀï¤â°ì½ï¤Ë¹Ô¤Ê¤¦¡£
¡¡·óÇ¤´ÆÆÄ¤À¤«¤é¤³¤½¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤ò¸ÞÎØÀ¤Âå¤ËÍî¤È¤·¹þ¤àµ¡²ñ¤È¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢°ÕÌ£¤Î¤¢¤ë»þ´Ö¤Ë¤Ê¤ë¡£ÆüËÜÂåÉ½¤¬¹ñÆâÁÈ¤ÇÊÔÀ®¤µ¤ì¤ë¤È¤·¤Æ¤â¡¢¸ÞÎØÀ¤Âå¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï»É·ã¤Ë¤Ê¤ë¡£Á´ÂÎ¤ÎÄì¾å¤²¤Ø¤Ä¤Ê¤²¤ëµ¡²ñ¤È¤¹¤ë¤Î¤À¡£
¡¡¤Õ¤¿¤Ä¤Î¥Á¡¼¥à¤Î¹çÆ±¹ç½É¤È¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢Åìµþ¸ÞÎØ¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¤â¤Î¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¥ª¡¼¥Ð¡¼¥¨¥¤¥¸¤ÎÍ»¹ç¤À¡£
¡¡¥Õ¥ê¡¼¥Ï¥ó¥É¤Ç¥ª¡¼¥Ð¡¼¥¨¥¤¥¸¤òÁª¤Ù¤ë¤Ê¤é¡¢¿¿¤ÃÀè¤Ë¸õÊä¤Ë¾å¤¬¤ë¤Î¤Ï³¤³°ÁÈ¤À¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢±óÆ£¹Ò¤Ï³°¤»¤Ê¤¤¡£½êÂ°¤¹¤ë¥·¥å¥Ä¥Ã¥È¥¬¥ë¥È¤Ç¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ï½Ð¿§¤Ç¡¢16Ç¯¤Î¥ê¥ª¸ÞÎØ¤Ç¤Ï¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤òÌ³¤á¤¿¡£¥Ü¥é¥ó¥Á¤òÃæ¿´¤ËÊ£¿ô¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤¬¤Ç¤¤ëÆÃÀ¤â¡¢ÅÐÏ¿¿Í¿ô¤¬18¿Í¤Î¸ÞÎØ¤Ç¤Ï¿´¶¯¤¤¡£
¡¡¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤Ë¤ÏÂçÇ÷Í¦Ìé¤«¡¢ÆîÌîÂó¼Â¤«¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÎëÌÚÉðÂ¢¤«ÎëÌÚÍ¥Ëá¤«¡£¤½¤ì¤È¤â¡¢£Õ¡Ý24À¤Âå¤À¤±¤ÇÎ×¤à¤Î¤«¡£
¡¡¹ñÆâ¤Ë¤â¸õÊä¼Ô¤Ï¤¤¤ë¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¥Ý¥ë¥Æ¥£¥â¥Í¥ó¥»¤«¤éÀ¶¿å¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹¤ØÉüµ¢¤·¤¿¸¢ÅÄ½¤°ì¤Ï¤½¤Î¤Ò¤È¤ê¤À¤í¤¦¡£
¡¡12Ç¯¤Î¥í¥ó¥É¥ó¸ÞÎØ¤ÇÀµ£Ç£Ë¤òÌ³¤á¡¢14Ç¯¤Î¥Ö¥é¥¸¥ëWÇÕ¤Ç¥á¥ó¥Ð¡¼Æþ¤ê¤·¡¢¡¢¿¹ÊÝ´ÆÆÄ½¢Ç¤¸å¤Ï19Ç¯¤Î¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤Ç¥ì¥®¥å¥é¡¼¤È¤·¤Æµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿¡£À¶¿å¤ÇÄê°ÌÃÖ¤ò¤Ä¤«¤à¤³¤È¤¬ÂçÁ°Äó¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢¼ÂÀÓ¤Ï¥ª¡¼¥Ð¡¼¥¨¥¤¥¸¤Ë½½Ê¬¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤ÈU¡½24À¤Âå¤ò¤¢¤é¤«¤¸¤áÍ»¹ç¤µ¤»¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤Ç¡¢ËÜÂç²ñ¤Ø¤Î½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤ª¤¯¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¡¡¥²¥¹¥È¤â¸Æ¤Ó¤¿¤¤¡£ºò½©¤Ë¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿£Õ¡Ý19ÆüËÜÂåÉ½¤Î¸õÊä¹ç½É¤Ë¡¢ÆâÅÄÆÆ¿Í¤µ¤ó¤¬¥í¡¼¥ë¥â¥Ç¥ë¥³¡¼¥Á¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¡££Õ¡½20£×ÇÕ¡¢¸ÞÎØ¡¢WÇÕ¤È¹ñºÝÂç²ñ¤ò¶î¤±¤¢¤¬¤ê¡¢¥É¥¤¥Ä¡¦¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¤Ç³èÌö¤·¤¿Èà¤Ï¡¢¼ãÇ¯ÁØ¤ÎÁª¼ê¤Ë¤È¤Ã¤ÆÊ¸»ú¤É¤ª¤ê¡Ö¤ª¼êËÜ¡×¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡
¡¡£Õ¡Ý19ÆüËÜÂåÉ½¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¸ÞÎØÀ¤Âå¤ÈÆüËÜÂåÉ½¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢ÆâÅÄ¤µ¤ó¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤ÌÏÈÏ¤À¡£ºò¥·¡¼¥º¥ó¸Â¤ê¤Ç°úÂà¤·¤¿ÃæÂ¼·û¹ä¤µ¤ó¤äº´Æ£¼÷¿Í¤µ¤ó¤âÆ±ÍÍ¤Ç¡¢Èà¤é¤ËÎ×»þ¥³¡¼¥Á¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¡¢¹Ö±é¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ï¤É¤¦¤À¤í¤¦¤«¡£¹Ö±é¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¤â¤¤¤¤¡£
¡¡
¡¡»ä¤¿¤Á¤Ï¤Þ¤ÀÅöÊ¬¤Î´Ö¡¢¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤ë¡£Í½Äê¤ò½ñ¤¤«¤¨¤ë¾ìÌÌ¤Ï¤Ê¤ªÂ³¤¯¤È¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò½ÀÆð¤«¤ÄÂ¿ÍÍ¤Ëºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¤Ù¤¤À¤È»×¤¦¤Î¤À¡£
1968Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£'91Ç¯¤«¤é'98Ç¯¤Þ¤Ç¡Ø¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È¡ÙÊÔ½¸Éô¤Ë½êÂ°¡£'98Ç¯½©¤è¤ê¥Õ¥ê¡¼¤Ë¡£2000Ç¯3·î¤è¤ê¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤Î¹ñºÝA¥Þ¥Ã¥Á¤òÏ¢Â³¤·¤Æ¼èºà¤·¤Æ¤¤¤ë