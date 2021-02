【速報】第78回ゴールデン・グローブ賞ノミネート発表

現地時間2021年2月28日(日)にロサンゼルスにて開催される第76回ゴールデン・グローブ賞授賞式。その年の最も優れた映画とドラマを、ハリウッド外国人映画記者協会の所属会員が選定する同賞のノミネートが発表された。さっそくテレビ部門のノミネート一覧を紹介しよう。

第78回ゴールデン・グローブ賞テレビ部門ノミネートは以下の通り。

【ドラマ部門 作品賞】

『マンダロリアン』

『ザ・クラウン』

『ラヴクラフトカントリー 恐怖の旅路』

『オザークへようこそ』

『ラチェッド』

【ドラマ部門 女優賞】

エマ・コリン『ザ・クラウン』

オリヴィア・コールマン『ザ・クラウン』

ジョディ・カマー『キリング・イヴ/Killing Eve』

ローラ・リニー『オザークへようこそ』

サラ・ポールソン『ラチェッド』

【ドラマ部門 男優賞】

ジェイソン・ベイトマン『オザークへようこそ』

ジョシュ・オコナー『ザ・クラウン』

ボブ・オデンカーク『ベター・コール・ソウル』

マシュー・リス『ペリー・メイスン』

アル・パチーノ『ナチ・ハンターズ』

【コメディ/ミュージカル部門 作品賞】

『エミリー、パリへ行く』

『The Flight Attendant(原題)』

『シッツ・クリーク』

『THE GREAT 〜エカチェリーナの時々真実の物語〜』

『テッド・ラッソ:破天荒コーチがゆく』

【コメディ/ミュージカル部門 女優賞】

リリー・コリンズ『エミリー、パリへ行く』

ケイリー・クオコ『The Flight Attendant(原題)』

エル・ファニング『THE GREAT 〜エカチェリーナの時々真実の物語〜』

キャサリン・オハラ『シッツ・クリーク』

ジェーン・レヴィ『ゾーイの超イケてるプレイリスト』

【コメディ/ミュージカル部門 男優賞】

ドン・チードル『Black Monday(原題)』

ニコラス・ホルト『THE GREAT 〜エカチェリーナの時々真実の物語〜』

ユージン・レヴィ『シッツ・クリーク』

ジェイソン・サダイキス『テッド・ラッソ:破天荒コーチがゆく』

ラミー・ユセフ『ラミー 自分探しの旅』

【ミニシリーズ/テレビムービー部門 作品賞】

『ふつうの人々』

『クイーンズ・ギャンビット』

『Small Axe(原題)』

『フレイザー家の秘密』

『アンオーソドックス』

【ミニシリーズ/テレビムービー部門 女優賞】

ケイト・ブランシェット『ミセス・アメリカ 〜時代に挑んだ女たち〜』

デイジー・エドガー=ジョーンズ『ふつうの人々』

シラ・ハース『アンオーソドックス』

ニコール・キッドマン『フレイザー家の秘密』

アニャ・テイラー=ジョイ『クイーンズ・ギャンビット』

【ミニシリーズ/テレビムービー部門 男優賞】

ブライアン・クランストン『Your Honor(原題)』

ジェフ・ダニエルズ『ザ・コミー・ルール 元FBI長官の告白』

ヒュー・グラント『フレイザー家の秘密』

イーサン・ホーク『The Good Lord Bird(原題)』

マーク・ラファロ『ある家族の肖像/アイ・ノウ・ディス・マッチ・イズ・トゥルー』

【助演女優賞】

ジリアン・アンダーソン『ザ・クラウン』

ヘレナ・ボナム・カーター『ザ・クラウン』

ジュリア・ガーナー『オザークへようこそ』

アニー・マーフィ『シッツ・クリーク』

シンシア・ニクソン『ラチェッド』

【助演男優賞】

ジョン・ボイエガ『Small Axe(原題)』

ブレンダン・グリーソン『ザ・コミー・ルール 元FBI長官の告白』

ダニエル・レヴィ『シッツ・クリーク』

ジム・パーソンズ『ハリウッド』

ドナルド・サザーランド『フレイザー家の秘密』

(海外ドラマNAVI)

★今すぐ『テッド・ラッソ:破天荒コーチがゆく』を見る★

Photo:

Netflixオリジナルシリーズ『ザ・クラウン』©Des Willie

『THE GREAT 〜エカチェリーナの時々真実の物語〜』© 2021 MRC II Distribution Company, L.P.

『フレイザー家の秘密』(c)2021 Home Box Office, Inc. All Rights Reserved. HBO(R) and related channels and service marks are the property of Home Box Office, Inc. All Rights Reserved.

『エミリー、パリへ行く』©CAROLE BETHUEL/NETFLIX