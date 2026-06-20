グリ・アーバンのグランカングーを限定発売ルノー・ジャポンは、7シートを備えるロングボディの『グランカングー』に、タフなプロフェッショナル・ギアを想起させるグレー系ボディカラー『グリ・アーバン』を採用した限定車『ルノー・グランカングー・クルール』を設定した。【画像】世にもディープな世界？ 魅惑の欧州製商用車たちを見る全95枚バンパーやドアミラーはブラック仕上げとし、16インチのオールシーズンタイヤ（ミシ