バイオリニスト高嶋ちさ子（57）が、5日放送のテレビ朝日系「ザワつく！金曜日＆高嶋ちさ子のザワつく！音楽会合体3時間SP」（後6・50）に出演し、番組主催コンサートでのハプニングについて語った。番組では、9月から全国4都市で開催される「高嶋ちさ子のザワつく！昭和歌謡祭2026」の日程と出演者を紹介。9月12日の福岡公演では、山本リンダが出演する。山本は昨年に続き2度目の登場。高嶋によると、昨年は山本をめぐる