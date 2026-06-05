実証事業で土壌を掘削2025年9月 岡山県吉備中央町の浄水場から有害性が指摘されている有機フッ素化合物「PFAS」が検出された問題です。土壌のPFASの濃度を下げるため環境省が行った実証事業の結果がまとまり、99％以上の低減効果がみられたことが分かりました。 2020年から3年間、吉備中央町の円城浄水場から当時の国の暫定目標値を超える「PFAS」が検出されました。 環境省は、PFASの濃度を下げるための技術的な知
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