文化放送メールマガジン（毎週金曜日配信）にて連載中の「アナウンサーコラム」。 この記事では全文を紹介する。 ▼メルマガ登録はこちら▼ ▼6月5日配信号担当 太田英明アナウンサー はい、どうも、いつも大変お世話になっております。文化放送の太田英明です。 いつも、「大竹まことゴールデンラジオ！」をお聴き頂き、本当にありがとうございます。 「大竹まことゴールデンラジオ！