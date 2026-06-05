国内最大規模の公募展「日展」に入選した、山形県内在住作家の作品を紹介する「日展山形会展」が5日、山形市の山形美術館で始まりました。ことし25回目を迎えた「日展山形会展」、初日の5日は、関係者がテープカットで開幕を祝いました。会場には「洋画」、「工芸美術」、「書」の各部門で入選した、県内在住作家23人の作品が展示されています。このうち、洋画は7人が出品。「雨上がりの道」は、米沢市・沖津信也さんの作品