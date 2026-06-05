●きょう5日(金)はゆっくり天気回復 午後ほど晴れ間&蒸し暑さアップ●あす6日(土)も晴れ間十分●7日(日)は熱帯低気圧接近 県内はしっかり降る雨に＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 梅雨前線の北上により、きのう4日(木)の西日本は広く天気がぐずつき、山口県を含む九州北部地方、そして中国、近畿地方まで梅雨入りが発表されました。これで西日本はすべての地域で梅雨に突入となりましたが、今朝は、活発な雨雲はだんだん西日本から