2028年前期の朝ドラ『ほんのモキチ』のヒロインに、俳優の河合優実さんが決定しました。そこで、河合さんが朝ドラ初出演となった『あんぱん』（2025年）の蘭子役について語ったインタビューを再配信します。（初公開日：2025年5月21日）＊＊＊＊＊＊今田美桜さんがヒロインを務める連続テレビ小説『あんぱん』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）。子どもたちの人気者・アンパンマンを生み出したやなせたかしと、妻・暢の夫婦をモ