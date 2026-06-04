まもなく改良？ダイハツの軽SUVどんなクルマ？2020年6月10日、ダイハツは軽クロスオーバーSUV「タフト」を発売しました。「日常からレジャーシーンまで大活躍、毎日を楽しくしてくれる頼れる相棒」をコンセプトに開発されたというタフトは、2019年に登場した「タント」「ロッキー」に続く新世代のクルマづくり「DNGA」の第3弾とされています。全長3395mm×全幅1475mm×全高1630mmという軽自動車ならではのコンパクトなボディを