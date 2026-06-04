５月２８日、浙江省慈溪市の越窯青磁・施珍芸術館で、弟子に青磁制作の技法を指導する施珍（し・ちん）さん（右から２人目）。施さんは越窯青磁焼成技術の国家級無形文化遺産代表伝承者。（慈溪＝新華社記者／魯鵬）【新華社慈渓6月4日】中国浙江省慈渓市は、古くから青磁の産地として知られる。市内の上林湖は越窯（えつよう）青磁の重要産地で、中でも高く評価される「秘色磁（ひそくじ）」の産地としても名高い。上林湖越窯遺