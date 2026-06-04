日本サッカー協会（JFA）が公式Xで発表した日本サッカー協会（JFA）は6月3日、日本代表が今大会で着用する背番号とユニフォームネームを発表した。注目されるユニフォームネームでは、FW前田大然が「DAIZEN」を採用。FW上田綺世は「AYASE」での登録となった。また、MF鈴木唯人は「Y.SUZUKI」、MF鈴木淳之介は「J.SUZUKI」、DF伊藤洋輝は「H.ITO」と、同姓の選手やファーストネームの頭文字を含めた表記が用いられている。