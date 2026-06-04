台風一過の晴天とはならず、今日6月4日は九州から近畿で雨が降るでしょう。九州では雷を伴って激しい雨の降る所がありそうです。東海から東北も雲が広がりやすく、雨の降る所があるでしょう。北海道はおおむね晴れる見込みです。西日本で天気が下り坂九州で激しい雨も今日4日は西日本から東日本の南の海上に前線が延びています。九州は断続的に雨で、昼過ぎからは雷を伴って激しい雨の降る所があるでしょう。落雷や竜巻などの激