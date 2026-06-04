台風一過の晴天とはならず、今日6月4日は九州から近畿で雨が降るでしょう。九州では雷を伴って激しい雨の降る所がありそうです。東海から東北も雲が広がりやすく、雨の降る所があるでしょう。北海道はおおむね晴れる見込みです。

西日本で天気が下り坂 九州で激しい雨も

今日4日は西日本から東日本の南の海上に前線が延びています。



九州は断続的に雨で、昼過ぎからは雷を伴って激しい雨の降る所があるでしょう。落雷や竜巻などの激しい突風、ひょう、急な激しい雨にご注意ください。四国は昼頃から次第に雨エリアが拡大し、夜は局地的に激しい雨が降りそうです。中国地方や近畿では、夜は所々で雨が降るでしょう。台風による大雨でまだ地盤が緩んでいる所があります。少しの雨でも土砂災害が発生する恐れがあり、注意が必要です。





東海から東北も雲が広がりやすく、所々で雨が降りそうです。外出の際は折りたたみ傘があると安心です。北海道はおおむね晴れる見込みです。沖縄はおおむね晴れますが、昼頃から雨や雷雨の所があるでしょう。台風6号から変わった低気圧の影響で、関東と東北の太平洋側では風の強い状態が続きそうです。

最高気温 関東では平年より低い

最高気温は、九州から近畿は昨日3日と同じか低いでしょう。鹿児島は昨日より3℃低い26℃、高知は昨日より5℃低い27℃、広島では昨日3日より4℃低い26℃の予想です。東京都心は昨日3日より高いものの23℃と平年より低いでしょう。冷たい北東の風が吹いて、薄着だと少しヒンヤリと感じられるかもしれません。仙台は24℃、金沢や新潟は27℃と昨日3日より高くなるでしょう。札幌は25℃と季節外れの暑さは少し収まりそうです。