●「渡りにUber」念願のCM出演 世界最大のモビリティプラットフォーム「Uber」の新CM「タクシーを、思いのままに第六感」篇に、俳優・大泉洋が出演する。撮影の舞台裏から、10年以上にわたるUber アプリの愛用歴、そして、芸能生活30周年への想いまで、“大泉節”全開でたっぷりと語ってもらった――。大泉洋撮影：蔦野裕○映画のワンシーンのように「非常に新鮮」――今回、CM出演のオファーを受けたときのお気持ちは?私はも