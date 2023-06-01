中国で民主化を求める学生らが武力で弾圧された天安門事件から4日で37年となるのを前に、当時の学生リーダーが会見し「日本も中国の脅威に対する最前線に立つべきだ」と訴えました。当時の学生リーダーウアルカイシ氏「今こそ日本はアジア最大の民主主義国家として、自由と民主主義を守る唯一の勢力として、中国の脅威に立ち向かう最前線に立つべきだ」3日に都内で会見したのは天安門事件当時、民主化を求めた学生リーダーの1人