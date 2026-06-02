丸紅は、沖縄ツーリスト（OTS）を子会社化した。OTSは1958年に創立し、旅行事業やレンタカー事業を展開している。現在は県内の観光事業者約600社とのネットワークと年間約20万人のインバウンド顧客との接点を強みに、食事・移動・宿泊が一体化したツアーや添乗員付きプランなど総合的な観光サービスを提供している。従業員数は265名。丸紅は、中期経営戦略で長期的に大きく成長していく事業領域へ戦略投資を実施する方針を掲げてお