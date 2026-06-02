PCOSには遺伝的な要因と生活習慣・環境の両方が関わっています。家族に同様の症状がある方や、BMIが高い方などでリスクが高まる可能性があります。この記事では、発症に関与するとされる主なリスク因子を整理し、日常生活での気づきのポイントについて紹介します。 監修医師：西野 枝里菜（医師）【経歴】 東京大学理学部生物学科卒 東京大学薬学部薬科学専攻修士課程卒 名古屋大学医学部医学科卒 JCHO東京新宿メディ