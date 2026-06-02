コスモエネルギーホールディングスは5月23日、堺浜自然再生ふれあいビーチ(大阪府堺市)で「コスモ アースコンシャス アクト クリーン・キャンペーン in 堺」を開催した。ゲストとして気象予報士の蓬莱大介さん、堺市に本拠地を置くバレーボールチーム・日本製鉄堺ブレイザーズの4選手らも参加した当日の模様をレポートする。390人が参加した「コスモ アースコンシャス アクト クリーン・キャンペーン in 堺」人気気象予報士がプロ