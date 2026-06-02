コンビニチェーン『セブン-イレブン』で「マシッソ！韓国イチ推し！グルメ」が開催される。2026年6月2日から順次発売する第1弾では、話題の韓国グルメが全9品登場！いったいどんなラインナップなのか。大人気の韓国フェアが再び！トレンドグルメが集結韓国の定番グルメやトレンド最先端のスイーツなど幅広い商品が登場する「マシッソ！韓国イチ推しグルメ」。その第1弾として2026年6月2日から全9商品が順次発売する。2025年に