中国のUGC（ユーザー生成コンテンツ）コミュニティアプリである小紅書（RED）はこのほど、中長編動画向けのクリエーター基金とトラフィック支援策を発表し、業界の注目を集めています。ショッピング情報サイトからSNSへと発展した同プラットフォームは、現在月間アクティブユーザー（MAU）が4億人、1日の検索回数が8億回を突破し、国内外で広く影響力を持っています。現在、他社との差別化を図る新たな成長路線を模索しています。