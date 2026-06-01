２月に乃木坂４６を卒業した与田祐希が１日までに自身のＳＮＳを更新。“お兄ちゃん”との再会ショットを公開した。お笑いコンビ「バナナマン」がパーソナリティを務めるＴＢＳラジオ「バナナマンのバナナムーンＧＯＬＤ」（金曜・深夜１時）に、休養中の日村勇紀に代わりゲスト出演した与田。インスタグラムを更新し、恐竜・豚・バナナの絵文字とともに「永遠の、大好きな、公式お兄ちゃん」とコメント。グループ在籍時代の「