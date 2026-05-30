メ～テレ（名古屋テレビ） 30日午後、岐阜県美濃市の工場で火事があり、2人が病院に運ばれました。 消防によりますと、午後1時50分ごろ、美濃市神洞の樹脂工場で「建物と山林の火災」と119番通報がありました。 消防が消火活動にあたっていますが、火は付近の山林にも延焼しました。 警察によりますと、この火事で2人が病院に運ばれましたが、いずれも意識はあるということです。