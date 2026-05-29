欧州の25-26シーズンもまもなく終わろうとしており、残すはパリ・サンジェルマンとアーセナルのチャンピオンズリーグ決勝を残すのみとなった。昨季CL王者であるPSGは、チームのほぼ全員がCL優勝経験を持っている。対するアーセナルはほんの一握り。チェルシー時代にCL制覇の経験があるFWカイ・ハフェルツとGKケパ・アリサバラガだけだ。その意味で、挑戦者はアーセナルだと見ることができる。実質的にピッチの上でその経験値を活か