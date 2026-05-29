アーセナルで“ほぼ唯一”のCL優勝経験者ハフェルツ「僕自身の記憶がチームの役に立つかもしれない」「さあ、やってやろう」
欧州の25-26シーズンもまもなく終わろうとしており、残すはパリ・サンジェルマンとアーセナルのチャンピオンズリーグ決勝を残すのみとなった。
昨季CL王者であるPSGは、チームのほぼ全員がCL優勝経験を持っている。対するアーセナルはほんの一握り。チェルシー時代にCL制覇の経験があるFWカイ・ハフェルツとGKケパ・アリサバラガだけだ。その意味で、挑戦者はアーセナルだと見ることができる。
「僕がチームメイトに残せるのは、僕自身の良い記憶だけだ。それが役に立つかもしれない。決して忘れられない出来事だ。あの日は間違いなく僕たち（チェルシー）は劣勢だった。最高のシーズンを送っていたわけではなかったしね。もちろん今は状況がまったく違う」
20-21シーズンのCL決勝マンチェスター・シティ戦では、決勝ゴールを記録したハフェルツ。そのときの記憶は、やはり忘れられないものとして残っているようだ。
「子供の頃は、決勝戦でゴールを決めて勝つなんて夢にも思わなかった。あのときのことは一生誇りに思うだろう。土曜日の試合にもあのときの気持ちを持ち込んで、またあの感覚を味わえることを願っている」
アーセナルに22年ぶりのリーグ優勝をもたらしたのも、ハフェルツが第37節バーンリー戦で決めたゴールだ。今季は負傷もあり、個人としては満足のいくシーズンではなかったはずだが、何かをやってくれる可能性を感じさせる。ハフェルツは勝利への自信も口にしている。
「正直に言って、誰が優勝候補で誰が不利かなんて考えたこともない。PSGは昨年優勝したし、おそらく昨年はヨーロッパで最高のチームだった。今年も素晴らしいシーズンを送っている。このクラブ（アーセナル）が決勝に進出したのは2回目だけど、自信は十分にあるよ。ここ数年、最高のレベルで戦ってきて、ついにプレミアリーグで優勝することができた。それも大きな自信につながっていると思う。たとえ格下であろうとなかろうと、関係ない。僕らはピッチに出て、打ち負かすつもりだ。さあ、やってやろう」