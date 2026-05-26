手塚治虫『リボンの騎士』原案の27年ぶり新作アニメ新情報一挙解禁手塚治虫さんが描いた名作漫画『リボンの騎士』を原案とする、27年ぶりの新作アニメ映画『THE RIBBON HERO リボンヒーロー』が、8月8日にNetflix世界独占配信されることが発表された。あわせて、メインビジュアル、第1弾予告、主人公の声を務めるキャスト、キャストコメントが一挙解禁。主人公・サファイアはラランドのサーヤが演じ、サーヤが長編作品での声優に