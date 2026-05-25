5月26日（現地時間25日、日付は以下同）、クリーブランド・キャバリアーズとニューヨーク・ニックスによる「NBAプレーオフ2026」イースタン・カンファレンス決勝第4戦が、キャブスの本拠地ロケット・アリーナで開催される。24日の第3戦でキャブスは108－121で敗れ、シリーズ成績を0勝3敗と“崖っぷち”に追い込まれている。 NBAプレーオフの歴史において、0