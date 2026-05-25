0勝3敗と“崖っぷち”のキャブス…ハーデン「シュートが決まれば流れは変わる」

5月26日（現地時間25日、日付は以下同）、クリーブランド・キャバリアーズとニューヨーク・ニックスによる「NBAプレーオフ2026」イースタン・カンファレンス決勝第4戦が、キャブスの本拠地ロケット・アリーナで開催される。24日の第3戦でキャブスは108－121で敗れ、シリーズ成績を0勝3敗と“崖っぷち”に追い込まれている。

NBAプレーオフの歴史において、0勝3敗からシリーズを逆転突破したチームは存在しない。それでも、ジェームズ・ハーデンは第3戦後のインタビューで、逆転突破への自信を口にした。

「まだ自信はある。自信を失うことはない。僕たちには十分その力がある。シュートが決まり始めれば、このシリーズの流れは変わる」

キャバリアーズは第3戦、フィールドゴール成功率50.0パーセント（84本中42本成功）を記録した一方、3ポイントシュートは29.3パーセント（41本中12本成功）と低調に終わった。フィールドゴール成功率、3ポイント成功率ともにニックス（それぞれ55.8パーセント、39.3パーセント）を下回っている。特に3ポイント成功率は第2戦でも25.7パーセントに留まっており、シリーズを通して苦戦が続いている。

ハーデン自身も不調に苦しみ、6ターンオーバーを記録したうえに、3ポイントシュートは7本中1本成功（成功率14.3パーセント）に終わった。特に第4クォーターはフィールドゴール試投がゼロに終わるなど、本来のパフォーマンスには程遠い内容となった。

「相手の方が少し速いテンポでプレーしていた。僕たちは最後まで試合の流れをつかめなかった。両エンドで良いプレーができた時間帯もあったけど、それ以上に相手が速くプレーして、シュートも決めていた」

第1クォーターだけで37失点を喫したキャブスは、その後も最後まで主導権を奪い返すことができなかった。ハーデンは、攻守の切り替えという観点から、オフェンスをしっかり得点で終える重要性についても語っている。

「シュートが入らないと、ディフェンスへの負担が大きくなる。バスケットボールは攻守両面のスポーツだけど、シュートが決まればディフェンスも整えることができる。相手は素晴らしいオフェンスチームだ。アウトサイドでもプレーできるビッグマンがいて、ジェイレン・ブランソンがボールを扱う。非常に守りづらい相手だよ。でも、自分たちのシュートが入らないと、さらに難しくなる。ずっとディフェンスに頼る展開になるし、相手は良いチームだから得点してくる」

このプレーオフでキャブスは、トロント・ラプターズとのファーストラウンド、デトロイト・ピストンズとのカンファレンス準決勝をいずれも第7戦で制し、崖っぷちで粘り強さを見せてきた。ニックス相手に0勝3敗と追い込まれた中、誰も成し遂げたことのない逆転突破へ向け、まずはホームで意地の1勝をつかみ取りたい。