5月25日、千葉ジェッツは、クエンティン・ミロラ・ブラウンが腰椎椎間板ヘルニアの摘出手術を受けたことを発表した。 フィリピンとアメリカの2つの国籍を持つブラウンは、現在25歳で208センチ111キロの体格を誇るセンター。NCAAディビジョン1のライス大学、ヴァンダービルト大学、シタデル大学で経験を積み、フィリピン大学を卒業後はマカオ・ブラックベアーズに籍を置いていた。フィリピン代表として「