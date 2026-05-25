大相撲五月場所大相撲五月場所は24日、東京・両国国技館で千秋楽が行われ、東小結・若隆景が大関・霧島との優勝決定戦を制し、25場所ぶり2度目の幕内最高優勝を果たした。表彰式で登場したお馴染みの副賞が披露されると、「何味なのかな」とファンの注目を集めていた。土俵上で一際目を引く物体が登場した。呼出が両手で慎重に掲げているのは、表面がまばゆい黄金色に輝く巨大なマカロン。間に挟まれた茶色のクリーム部分もリ