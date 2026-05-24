ヤクルト戦の７回、現役最後の打席を終え、スタンドのファンにあいさつする横浜ＤｅＮＡのビシエド＝２４日、横浜スタジアム横浜ＤｅＮＡは２４日、横浜ＤｅＮＡのダヤン・ビシエド内野手（３７）が、現役引退すると発表した。２４日の試合が最後となり、シーズン途中での異例の引退となった。ビシエドは「日本でプレーできたことは、自分の野球人生にとって素晴らしいものとなった。日本で私に携わってくれたすべての皆さんに心