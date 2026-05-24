◆大相撲夏場所千秋楽（２４日・両国国技館）大関・霧島（音羽山）は、東前頭１１枚目・宇良（木瀬）に勝ち、１２勝３敗とした。この結果、小結・若隆景（荒汐）と相星となり、２人よる優勝決定戦が行われることになった。今場所は１１日目に対戦、霧島が寄り切りで完勝している。霧島が勝てば２場所連続４度目の、若隆景が勝てば、２５場所ぶり２度目のそれぞれ優勝となる。