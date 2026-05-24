桑木志帆選手2023年1月 女子ゴルフの国内ツアー「ブリヂストンレディスオープン」の最終日が24日に千葉県で行われ、岡山市出身の桑木志帆選手が2番パー5でアルバトロスを達成しました。 「アルバトロス」とは英語で「アホウドリ」という意味で、規定打数の「パー」より3打少なくホールアウトすることをいいます。 国内女子ツアーでのアルバトロスは、2015年に「NEC軽井沢72」で達