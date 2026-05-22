フィックスターズは続急騰。米商務省が２１日、ＣＨＩＰＳ・科学法にもとづき２０億１３００万ドルを出資する意向表明書（ＬＯＩ）９件に署名したと発表した。量子コンピューター関連企業を支援し、開発競争における重要な技術的課題の解決を加速させることを目的としている。米国市場では１０億ドルを受け取るＩＢＭ＜IBM＞が急騰。日本市場においても量子コンピューター関連銘柄への物色人気が