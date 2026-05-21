麻生太郎氏自民党の麻生太郎副総裁は21日の麻生派会合で、過去最多の野党6党首が参加した20日の党首討論を受け「それぞれが短時間で、議論を深めるのもなかなか難しい。今後の在り方について検討が行われてもいいのではないか」と述べた。出席者が明らかにした。20日は規定の45分間のうち、6党首に3〜12分が割り当てられた。19日の日韓首脳会談に関し「『シャトル外交』の一環で大変良い。さまざまな課題があるからこそ、頻繁