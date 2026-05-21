NASA（アメリカ航空宇宙局）は2026年5月19日付で、小惑星探査ミッション「Psyche（サイキ）」の探査機が、2026年5月15日に火星スイングバイを完了したことを発表しました。本番に向けた搭載機器のテストも実施NASAによると、Psyche探査機は火星表面から約4609km（2864マイル）を通過し、推進剤を消費することなく加速と軌道面の調整を成功させました。Psycheミッションの最終的な目的は、火星と木星の間にある小惑星帯（メインベル