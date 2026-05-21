「結局、何が言いたいの？」と言われたり相手に感じた経験はないでしょうか。会議や報告、プレゼンの場で、しっかり話しているつもりなのに伝わらない。実はその原因は、話すスキルではなく「考え方の構造」にあります。Yahooアカデミア初代学長として多くのリーダーを育成し、今は武蔵野大学アントレプレナーシップ学部長を務める伊藤羊一さんが語ったのは、「話す力とは考える力そのもの」であるという本質でした。毎朝5時55分か