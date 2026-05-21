古巣アーセナルが22年ぶりのプレミア制覇海外サッカー、英1部プレミアリーグは、アーセナルが22年ぶり14度目のリーグ制覇を果たした。昨年7月まで同クラブに所属していた日本代表DF冨安健洋（アヤックス）は20日、自身のインスタグラムで、古巣クラブを祝福。ファンも様々な反応を寄せている。冨安はストーリー機能を使用して、アーセナル公式インスタグラムが投稿した優勝記念バナーを引用しながら、英語で「おめでとう」と添